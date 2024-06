Von Rudi Kramer

Region Wiesloch. "Es gehört wohl zum Schönsten, was es gibt, sich ein Land zu erwandern", schreibt die österreichische Fotografin Erika Hubatschek. Wie recht sie hat. Pilgern ist eine Form des Wanderns, Pilgern aber ist mehr, als einen schönen Ausflug zu unternehmen, einen sportlichen Erfolg zu erzielen oder neue, atemberaubende Orte zu entdecken. Wie beim Wandern geht es darum, aus dem Gewöhnlichen auszubrechen, einen unbekannten Weg zu wagen.

Jedoch steht hinter dem Begriff "Pilgern" noch etwas anderes. Die Wanderung wird um einen spirituellen Aspekt angereichert, der sich aus dem Glauben heraus bildet. Wie sagte schon Konfuzius im 5. Jahrhundert vor Christus: "Der Weg ist das Ziel." Das trifft beim Pilgern besonders zu. Dieser Weg zum Ziel eröffnet dem Pilger neben der Schönheit der Natur und der körperlichen Bewegung auch ein Nachdenken über Gott, mit Gott oder über das eigene Leben, die eigenen Ziele, und wie man als Pilger die christlichen Werte stets aufs Neue in dieses Leben und in das anderer einbringt.

Jakobsweg von Rothenburg ob der Tauber nach Speyer Gesamtstrecke: 184 Kilometer Markierung: gelbe Muschel auf blauem Grund. Die Bündelung der Muscheltrahlen zeigt gleichzeitig die Richtung an. Schwierigkeit: leicht Wegcharakter: naturnahe Wege, Waldwege, asphaltierte Radwege Etappen: 1. Rothenburg ob der Tauber – Schrozberg, 18,5 Kilometer (km); 2. Schrozberg – Mulfingen, 21 km; 3. Mulfingen – Altkrautheim, 17 km; 4. Altkrautheim – Kloster Schöntal, 15,5 km; 5. Kloster Schöntal – Möckmühl, 17,5 km; 6. Möckmühl – Bad Wimpfen, 26,5 km; 7. Bad Wimpfen – Sinsheim, 25 km; 8. Sinsheim – Rettigheim, 16,5 km; 9. Rettigheim – Speyer, 26,5 km. V1: Kloster Schöntal – Adelsheim, 15,5 km; V2: Adelsheim – Mosbach, 27 km; V3: Mosbach – Aglasterhausen, 17 km; V4: Aglasterhausen – Sinsheim, 19 km. Sehenswürdigkeiten: Historische Altstadt von Rothenburg ob der Tauber; evangelische Stadtpfarrkirche St. Jakob; St. Anna-Kapelle in Mulfingen; Kapelle St. Wendel zum Stein, Dörzbach; Wallfahrtskapelle Neusaß; Barockkloster Schöntal; Gutleutkapelle, Mosbach; St. Gangolf-Kapelle in Neudenau; Stiftskirche St. Peter, Bad Wimpfen im Tal; Altstadt von Bad Wimpfen mit Blauem Turm; Jakobskirche in Sinsheim; Wallfahrtskapelle auf dem Letzenberg in Malsch; Kaiserdom in Speyer. Info: www.jakobsweg-rothenburg-speyer.de

Zum Pilgern muss man nicht in die Ferne reisen, manche Jakobswege beginnen vor der Haustür, so der Jakobsweg von Rothenburg ob der Tauber nach Speyer. Er führt in zwei Varianten durch den Kraichgau und zeigt mit dem Symbol der Muschel dem Pilger den richtigen Weg.

Beim prachtvollen Barockkloster Schöntal im Jagsttal spaltet sich der Weg in eine Südspange, die über Bad Wimpfen führt, und in eine Nordspange über Mosbach nach Sinsheim, wo sich die beiden Pilgerwege wieder vereinen. Am Rande von Mosbach gibt es ein Haus und eine Kapelle mit schauriger Vergangenheit, die Gutleutanlage, in der einst Leprakranke und Aussätzige hinter hohen Mauern ihr Lebensende erwarteten. Die mit prachtvollen Wandmalereien bestückte Kapelle sollte den Kranken in ihrem Leiden Trost spenden.

Der Jakobsweg ist ein ökumenischer Weg, mehr noch ein überkonfessioneller, meditativer Weg. Sichtbares Zeichen ist die Kirche St. Juliana in der Altstadt von Mosbach, die längst von Protestanten und Katholiken gemeinsam genutzt wird. Eine kleine Perle mit adliger Vergangenheit ist das Städtchen Neckarbischofsheim mit seiner schmucken Kirche St. Salvator und einem prachtvollen Renaissance-Portal.

Ein Höhepunkt auf der Südroute ist die Stiftskirche St. Peter in Wimpfen im Tal, die auf einem ursprünglich römisch besiedelten Kastell erbaut wurde. Vor den Augen des Pilgers liegt bereits hoch über dem Neckartal das mittelalterliche Städtchen Bad Wimpfen, die größte Königspfalz nördlich der Alpen mit ihren markanten Türmen, dem Steinhaus, der Pfalzkapelle, dem "Blauen Turm" – Wahrzeichen der Stadt – und den einzigartigen Fachwerkhäusern, die das Stadtbild prägen.

Reich an landschaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten und auch an Orten der Stille ist der Pilgerweg von Sinsheim zum Kaiserdom nach Speyer. In der neuen katholischen St. Jakobus Kirche in Sinsheim bestaunt man bemerkenswerte Glasfenster mit modernen Darstellungen des heiligen Jakobus.

Ein schönes, rundes Pflastermodell aus Muschelsteinen in der Dorfmitte von Dühren weist auf dem Boden darauf hin, dass es nach Santiago de Compostela noch gut 2500 Kilometer sind. In der auf einer Anhöhe stehenden evangelischen Kirche leuchten bunte Glasfenster mit einer Jakobusdarstellung.

Jetzt zieht der Jakobsweg von Osten nach Westen durch den Kraichgau, die "Toskana Deutschlands". Das Klima hier ist südlicher, die Sonnenscheindauer hoch, es gibt herrliche Wälder, viel Wasser und guten Wein. So schätzen die Menschen den Kraichgau: seine tausend undramatischen Hügel, die doch für Wanderer und Pilger genügend Anziehungskraft besitzen. Oder seine Wälder und Täler, Hohlwege und Streuobstwiesen; Naturschönheiten ohne Extreme, die Ausstrahlung gerade aus ihrer entwaffnenden Harmonie beziehen.

Über die Hügel des Kraichgaus steuert der Jakobsweg auf die Gemeinde Angelbachtal zu, durchquert den Park vom Wasserschloss Eichtersheim. Viel Schatten gibt es dort und spektakuläre Kunstwerke. Der Bildhauer Jürgen Goertz arbeitet seit vielen Jahren in der ehemaligen Schlosskirche des Dorfes.

Sehr idyllisch in der Landschaft liegt vor den Toren von Mühlhausen das naturnahe Hochwasserrückhaltebecken. Hier verläuft der Jakobsweg auf der Krone des Damms und gibt den Blick frei auf das Paradies der Pflanzen, Vögel und Wassertiere.

Am Ortseingang von Mühlhausen steht man unvermittelt – umgeben von Kastanienbäumen – vor dem sogenannten Russenkreuz, das ein Heimkehrer aus dem Russlandfeldzug des französischen Kaisers Napoleon als Dank für seine glückliche Heimkehr errichten ließ. Entlang des Angelbachs gelangt der Pilger zur katholischen Kirche St. Cäcilia. Das Wahrzeichen des Dorfes ist der 42 Meter hohe Kirchturm aus dem 16. Jahrhundert.

Auf dem Weg nach Rettigheim kommt man am "Bildstöckel", einem Marienbild, vorbei. Steil geht es in den Wald hinein zur Mühlhäuser Marienkapelle. Der Weg führt dann durch einen prächtigen Wald, zu jeder Jahreszeit – vor allem am frühen Morgen – ein Erlebnis. Danach lädt die Waldkapelle von Rettigheim mit Sitzgelegenheiten drinnen und draußen zum Verweilen und zur Besinnung ein.

Über die Dorfmitte von Rettigheim, vorbei am Dorfbrunnen, gelangt man zur St. Nikolaus Kirche, deren zweiter Patron der Pilgerheilige Jakobus ist. Seit der Einweihung des Jakobswegs gibt es im Chorraum der Kirche St. Nikolaus eine Darstellung des heiligen Jakobus.

Von Ferne grüßt den Pilger schon der 244 Meter hohe Letzenberg mit der Kapelle "Sieben Schmerzen Mariens". Doch zuvor lädt die Malscher Pfarrkirche St. Juliana mit der beeindruckenden Westfassade zu einem Besuch ein. Der älteste Teil des heutigen Baus ist der Turm, der 1972 nach einem verheerenden Brand samt Kirche und Inventar zerstört wurde.

An den Hängen des Letzenbergs – Pilger gewinnen merklich an Höhe und Weitblick – wächst ein vorzüglicher Wein. Der Berg zählt zu den Höhen, die dem Pilger ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denn oben öffnet sich nicht nur ein schmuckes Plätzchen rund um die originelle, achteckige Kapelle.

Hier oben öffnet sich vor allem ein weiter Ausblick: im Süden der Schwarzwald, im Norden der Odenwald. In Richtung Osten liegen die Hügel des Kraichgaus, über die der Pilger in den letzten Tagen gewandert ist. Die Rheinebene liegt zu Füßen, im Hintergrund türmen sich bereits die Pfälzer Berge auf, hinter denen Frankreich liegt.

Näher sind die machtvollen Türme des Speyerer Doms, die sich bei gutem Wetter erkennen lassen. Dort wird die Etappe enden, aber längst nicht der Weg. Immerhin, eine Wegmarke ist geschafft, der Endpunkt des Jakobswegs im spanischen Galizien ist keine 2400 Kilometer mehr entfernt.

Auch der bronzene Pilger in der Altstadt von Speyer schaut entschlossen in Richtung Westen, und er hat sein Ziel fest im Blick: Santiago de Compostela.