Wiesloch. (tt) Die rote Warnlampe signalisiert: Stopp, hier geht es nicht weiter. Seit gestern ist die obere Zufahrt zur Fußgängerzone im Bereich Hesselgasse/Kaiserlich Kammer in Wiesloch durch einen Poller blockiert. Dieser soll die Einfahrt von Fahrzeugen in den Fußgängerbereich Schlossstraße/Friedrichstraße verhindern. Bereits am Dienstag erledigte eine Fachfirma die letzten Arbeiten an der Technik, der Einbau des Pollers war schon vor längerer Zeit abgeschlossen. Gestern sperrte der Bauhof dann noch mit Hilfe von Betonklötzen die seitlichen Bereiche an, damit die Sperre nicht umfahren werden kann.

Der Poller soll dazu dienen, die Durchfahrt über die ehemalige Straßenverbindung zwischen Schlossstraße und Friedrichstraße zu unterbinden. Denn seit der Einrichtung des Fußgängerbereichs sei trotz verstärkter Kontrollen keine Änderung der Verhaltensweise der Autofahrerinnen und Autofahrer festzustellen, heißt es aus dem Rathaus. Es komme immer wieder zu Verstößen, die durch verstärkte Kontrollen in den letzten Monaten geahndet werden.

Der Poller wird deshalb dauerhaft oben bleiben, heißt es dazu aus dem Tiefbauamt. Nur während der Marktzeiten am Dienstag und Freitag soll der Poller im Boden verschwinden, damit die Marktbeschicker auf den Adenauerplatz fahren können. Die seitlichen Betonsperren wurden so gesetzt, dass ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer ist. Außerdem sollen sie noch reflektierende Schilder bekommen, damit sie auch im Dunklen wahrgenommen werden.

Bereits nach dem Stadtfest 2023 hatten die Bauarbeiten für die Anlage begonnen. Damals hatte man gehofft, den Poller schnell in Betrieb nehmen zu können. Weil ein Technikteil fehlte, verschob sich der Termin immer weiter. Ein weiterer Termin nach dem Herbstmarkt war so ebenfalls verstrichen.