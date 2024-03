Wiesloch. (kbw) Es tut sich einiges am Wietalbad in Wiesloch: Die Stadt baut eine neue Heizzentrale, die unter anderem das neue Wohnquartier am Bach versorgen soll. Die zugehörige Wärmepumpe soll mit Solaranlagen versorgt werden, die die Stadt in der Umgebung aufbauen will – unter anderem an einer Stelle innerhalb des Freibadgeländes, wo derzeit noch das Volleyballfeld und ein Bolzplatz zur Bewegung einladen. Wird es also künftig keine derartigen Sportanlagen im Wietalbad geben? Das fragt sich RNZ-Leser Samuel Reich.

Wie Petra Hoß, Betriebsleiterin der Stadtwerke, auf Nachfrage mitteilte, gibt es durchaus Überlegungen für einen Ersatz. "Dabei sind wir aber noch ganz am Anfang", sagte Hoß. Da die Gäste die beiden Anlagen in der jüngeren Vergangenheit eher spärlich nutzten, sei es auch möglich, dass als Ausgleich andere Arten von Sportanlagen gebaut werden als die bisherigen.

Der genaue Standort müsse ebenfalls noch gefunden werden. Das Thema werde sicher noch dem Gemeinderat vorgelegt. "In dieser Saison werden das Volleyball-Feld und der Bolzplatz auch noch zur Verfügung stehen", kündigte Hoß an: Erst danach sollen die Solaranlagen aufgestellt werden.

RNZ-Leser Reich wollte auch wissen, ob eine letztlich verworfene Variante mit aufgeständerten Solarmodulen auf einem Ausweichparkplatz nicht wirtschaftlich sein könnte, wenn dort Parkgebühren verlangt würden. Diese Variante wäre aber nach Einschätzung der Betriebsleiterin so teuer, dass dies auch Parkgebühren nicht ausgleichen könnten – zumal es für die Bewirtschaftung der Plätze auch Personal brauche.