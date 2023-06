Wiesloch. (slt) Kurt Maier, ein RNZ-Leser aus Wiesloch, ist sauer: Derzeit ist es für ihn kaum möglich, auf den Friedhof in Altwiesloch zu gelangen und dort die Gräber zu pflegen. Der Grund: Vor dem Aufgang zum Friedhof befindet sich eine Baustelle: Die Baustellencontainer stehen auf den einzigen beiden Parkmöglichkeiten und ein Bagger wurde so geparkt, dass man nicht zum Aufgang gelangen konnte.

"Die Blumen können dadurch nicht gegossen werden und verwelken. Die Gräber zu pflegen ist unmöglich", ärgert sich Maier und wandte sich deshalb an die RNZ. Besonders in der Bewegung eingeschränkte Friedhofsbesucher kämen dadurch zunehmend in die Bredouille, ist der Weg schließlich aufgrund der Hanglage ohnehin schwer zu bewältigen.

Derzeit wird ein neuer Penny-Lebensmittelmarkt in der Dielheimer Straße gebaut und an die bestehende Verkehrsführung angebunden. Auch die Straße wird verbreitert, ein beidseitiger Radstreifen angelegt, so die Erklärung seitens der Stadt Wiesloch.

In diesem Zuge wird ein Gehweg südlich der Dielheimer Straße neu hergestellt und die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Dabei sei auch der Zuweg zum Friedhof betroffen, der nun aufgrund der Baumaßnahmen nicht wie gewohnt genutzt werden könne, so die Verwaltung auf Nachfrage.

Neben einer angeordneten Geschwindigkeitsreduzierung seien die Bauarbeiter außerdem dazu angehalten, hilfe- und schutzbedürftige Bürgerinnen und Bürger über die Baustelle zu helfen und ihnen so den Besuch des Friedhofs zu ermöglichen. Die Möglichkeit, einen Notweg anzulegen, bestehe aufgrund der Örtlichkeiten nicht.