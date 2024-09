Von Sarah Eiselt

Wiesloch. Ein Überraschungspaket – das verspricht der neue "Secret Pack"-Automat an der Wieslocher Aral-Tankstelle. Und wie man in den Genuss eines solcher mysteriösen Pakete kommt und vor allem, was da alles drin sein kann, hat die RNZ im Selbstversuch getestet.

Geld ausgeben, ohne zu wissen, wofür? Die "Secret Pack"-Automaten greifen das Prinzip