Wiesloch. (hds) Mit dem "Ludwig-Wagner-Preis" wurde jetzt das Organisationsteam der Wieslocher Weihnachtswunsch-Aktion ausgezeichnet: Im Rahmen der Aktion hatten Kirchen, Schulen, Kindergärten, Diakonien und das Integrationsbüro jene genannt, deren Eltern nicht alleine in der Lage sind, Weihnachtswünsche zu erfüllen. Die Wunschzettel dieser Kinder wurden von Patinnen und Paten erfüllt und an die Eltern verteilt, die dann selbst als "Schenker" agieren konnten.

Bereits zum zwölften Mal wurde der Preis verliehen. Er geht zurück auf den engagierten Sozialdemokraten Ludwig Wagner, ein Ehrenbürger Wieslochs, und wurde erstmals 2003 verliehen. Der Vorsitzende des zuständigen Kuratoriums, Richard Ziehensack, konnte zahlreiche Gäste begrüßen, unter ihnen auch einige ehemalige Preisträger. "Wagner hat sich stets für das ehrenamtliche Engagement stark gemacht", sagte Ziehensack. Das Kuratorium sei damals auf Initiative Gert Weisskirchens gegründet worden.

Vor zwölf Jahren war es Lars Castellucci, der von einer Reise nach Köln die Idee zur Weihnachtswunsch-Aktion von Pfarrer Hans Moertter mit in die Weinstadt brachte. Schnell hatte sich ein Team gebildet, um sie vor Ort umzusetzen. Und so erhielten Ines Adam, Andrea Gärtner, Jindro Stehlik, Klaus Schmidt, Peter Schmid und Hans-Dieter Siegfried jetzt die Auszeichnung. Neben einer Urkunde gab es auch einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Der Betrag fließt in die Kasse der Aktion.

Die Laudatio hielt, eigens aus Köln angereist, Moertter. "Es ist schön, hier eine Filiale meiner Initiative von vor 17 Jahren vorzufinden", lobte er das ehrenamtliche Engagement des Teams. Der Mensch müsse immer im Mittelpunkt stehen, betonte er und das Wichtigste sei stets, dass Wünsche erfüllt werden. "Ihr werdet so langsam erwachsen", meinte er in Richtung der Geehrten und fügte hinzu, "Macht weiter so". Seiner Meinung nach müsse eine solche Aktion eigentlich in jeder Stadt stattfinden. Er berichtete im Detail über den Ablauf "seiner" Aktion in der Domstadt und betonte, es sei stets wichtig, sich um andere Menschen zu kümmern.

Castellucci sagte während der Preisverleihung, es tue gut, "Danke" zu sagen, nicht nur an das Organisationsteam, sondern auch in Richtung Kuratorium. Ines Adam und Jindro Stehlik stellten dann die Umsetzung des Kölner Vorbilds in der Weinstadt konkret vor. "Wir konnten in diesem Jahr wieder zu unserer ursprünglichen Form zurückkehren", berichteten sie. Während der Corona-Phase hatten sie auf Gutscheine umgestellt, in diesem Jahr hingen im Rathaus wieder die Wunschzettel aus. "Ohne die Unterstützung all jener Organisationen, die uns zugearbeitet haben, hätten wir nicht diesen Erfolg gehabt". Insbesondere dankten sie allen Einrichtungen, die geholfen hatten.

Auch wurde der Hut symbolisch vor jenen gezogen, die sich als Patinnen und Paten eingebracht haben. "Wir haben viele Leute dabei, die sich bereits seit Jahren engagieren und Geschenke kaufen", dankte Adam. Für musikalische Einlagen und Weihnachtslieder am Ende sorgten Julia Dörr und Heiner Röschinger.