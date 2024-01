Wiesloch. (tt) Seit Ende der Woche ist die Badgasse zur Hauptstraße hin abgeriegelt: Eine graue Sperrschranke ragt weit in die Gasse hinein, was zahlreiche Wieslocher am Wochenende verwunderte. Doch warum wurde dort diese Sperre installiert? Die RNZ hat bei der Stadt nachgefragt.

"Die Schranke soll zukünftig den Querungsverkehr und die unzulässige Befahrung der Fußgängerzone verhindern", heißt es aus dem Rathaus. Es habe unzählige Beschwerden von Anwohnern und aus den umliegenden Geschäften gegeben, die die Stadt zur Sperrung bewogen.

"Leider wurde aber die dafür vorgesehene Absperrvorrichtung zu früh von Unbekannten ausgeklappt. Die Schranke ist noch nicht ausreichend mit Reflektoren versehen und wird erst in Betrieb genommen, wenn sie den verkehrsrechtlichen Erfordernissen entspricht", so die Stadt Wiesloch.