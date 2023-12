Wiesloch. (tt) Am Schillerpark ist die Zeit stehen geblieben: Seit gut zwei Wochen zeigt die Würfeluhr – an der auch Werbung für ein nahe gelegenes Trainingscenter angebracht ist – immer die gleiche Uhrzeit: 12 Uhr. Sehr zum Ärger von Peter Schmid, der für gewöhnlich immer auf die Uhr schaut, wenn er an ihr vorbeikommt. Er wollte deshalb wissen, wer für die Uhr zuständig ist und wann sie wieder funktionieren wird.

Verantwortlich für die Uhr, wie für viele andere Werbeanlagen im öffentlichen Raum, ist nicht die Stadt Wiesloch – wie Schmid vermutete, sondern die Kölner Firma Ströer. Auf RNZ-Nachfrage heißt es dort: "Die defekte Uhr ist uns bekannt, unser externer Dienstleister ist beauftragt, die Uhr zu überprüfen und zu reparieren." Es könne immer wieder vorkommen, dass Funksignale gestört werden und deshalb von der Uhr nicht richtig verarbeitet werden können.