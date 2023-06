Wiesloch. (tt) Bis Freitag, 23. Juni, haben die Wahllokale an den Wieslocher Schulen und das Online-Wahlportal für die Jugendgemeinderatswahlen geöffnet. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen und jungen Menschen zwischen 14 und 21 Jahren.

Auf die sechs freien Sitze im kommunalen Jugendparlament haben sich neun Kandidatinnen und Kandidaten beworben, die sich in der letzten Sitzung des Jugendgemeinderates am vergangenen Donnerstag der Öffentlichkeit vorstellten.

Malias Kampert, Abdullah Özdemir, Dennis Seidler, Maxima Blumenstein, Rebecca Leng, Helena Luboeinski, Linnea Zimmermann, Jonas Grieb und der bereits amtierende Jugendgemeinderat Lucas Hecker wollen die nächsten drei Jahre in dem Gremium mitarbeiten.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Gremienarbeit bekamen die Kandidierenden im Bürgersaal des alten Rathauses. Dort stellten sie sich und ihr Motto vor und präsentierten ihre Motivation für die Wahl.

"So mancher wäre ja fast schon für den großen Gemeinderat geeignet", sagte Bürgermeister Ludwig Sauer nach der Vorstellung anerkennend und bedankte sich bei allen. Sauer lobte auch das Engagement der Jugendlichen und jungen Erwachsenen:

"Vielen Dank, dass Ihr für dieses Amt kandidiert, das ist nicht selbstverständlich." Sauer hob auch den Einsatz der amtierenden Jugendgemeinderätinnen und Räte hervor, die sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen starkmachen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben alle wahlberechtigten Jugendlichen und junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren eine Wahlbenachrichtigung mit den Zugangsdaten für das Online-Wahlportal per Post erhalten. Das Online-Wahlportal wird am heutigen Montagmorgen ab 8 Uhr freigeschaltet und gibt den Wahlberechtigten bis zum 23. Juni, um 17 Uhr die Möglichkeit, sich an der Wahl zu beteiligen.

Auch an Wieslocher Schulen sind Wahllokale eingerichtet. Die öffentliche Verkündung des Wahlergebnisses findet am 23. Juni um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses statt, alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.

Wer noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber wahlberechtigt ist, kann sich telefonisch bei der Stadt unter 0 62 22/84 41 02 oder per E-Mail an jugendgemeinderat@wiesloch.de wenden.

Info: Die Vorstellung der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten ist auch online verfügbar unter www.wiesloch.de/pb/JGR