Wiesloch. (tt) Jetzt dürfen Fahrradfahrer ganz legal durch die UUntere Hauptstraße – von der Ringstraße in Richtung Kreisel an der Stadtgalerie – fahren: Nach einem Hinweis der Rhein-Neckar-Zeitung hat die Stadt schnell reagiert und an der Kreuzung von Haupt-, Ring- und Schwetzinger Straße Anfang der Woche das Zusatzschild "Fahrradfahrer frei" aufgestellt.

Zudem wurden auf der zukünftigen Umweltspur die Absperrungen so platziert, dass die Radfahrer ohne Probleme in die Straße einfahren können. Auch am Kreisel an der Stadtgalerie wurde die Absperrung so verändert, dass die Radler gefahrlos in den Kreisel einfahren können, ohne dabei den Gehweg nutzen zu müssen.