Wiesloch. (agdo) Das zwölf Meter hohe Zelt steht, die Sägespäne wurde in der Manege verteilt, Zuschauerreihen und Stühle werden aufgestellt, der Kassenwagen muss noch vorbereitet werden. Seit Mittwoch ist der Familienzirkus Bely in Wiesloch und hat die Zelte auf der Wiese am "Wietalbad" in der Straße "Am Schwimmbad" aufgeschlagen. Am heutigen Samstag um 16 Uhr ist die Premiere – man kann sich auf atemberaubende Akrobatik und Tierdressuren freuen.

"Wir haben einige neue Darbietungen im Programm", erzählt Zirkusdirektorin Marina Frank-Bely. Einstudiert wurden diese vom Artistennachwuchs. Die sechsjährige Sumisha und die dreijährige Soleyna zeigen Bodenakrobatik. Auch das allerjüngste Zirkuskind tritt in der Manege auf, die einjährige Jayla zeigt ihr Können. Die Enkelkinder der Zirkusdirektorin sind die neunte Generation des Familienzirkus’.

Rund 80 Tiere, darunter Pferde, Hunde, Alpakas und Kamele, hat der Zirkus Bely, wobei nicht alle in den Aufführungen zu sehen sind. Auf der Wiese am "Wietalbad" haben sie viel Auslauf und Platz zum Grasen. Auch bei den Tieren gibt es übrigens Nachwuchs, zwei Babykamele bereichern die Menagerie. Alle Tiere können sich die Besucherinnen und Besucher in der Pause des etwa zweistündigen Galaprogramms anschauen. In der Pause wird auch Pferdereiten in der Manege angeboten.

Das Programm besteht aus traditionellen Highlights und neuen Darbietungen, erzählt Familie Frank-Bely weiterhin. Es gibt nun auch Livemusik, die während der Aufführungen und danach erklingt. Auf die Clowns können sich Jung und Alt freuen, ebenso auf Luftartistik unter der Zirkuskuppel, Bodenakrobatik, Jockey-Reiterei, eine rasante Hundenummer, Kunststücke auf den wackligen "Rola-Rola"-Brettern und Darbietungen verschiedener Tiere. Die "Sulky-Nummer" ist wieder im Programm, dabei zeigt Zirkusdirektor Harry Frank-Bely einen durch ein aus dem Trabrennsport bekanntes Fuhrwerk verkomplizierten Sprung auf ein galoppierendes Pferd.

Montags ist Ruhetag, ansonsten finden die Zirkusvorstellungen bis 8. Oktober täglich um 16 Uhr statt. Tickets können unter 0172/7292093 reserviert werden.