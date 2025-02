Wiesloch. (hds) Am Sonntag, 13. April, ist es wieder soweit, dann steht die 32. Auflage des Stadtlaufs der TSG Wiesloch auf dem Programm. Los geht es um 10 Uhr in der Parkstraße sowie der Waldstraße und wieder mit zwei Strecken.

Einmal besteht die Möglichkeit, sich auf die Zehn-Kilometer-Runde zu begeben, oder, wie im Vorjahr eingeführt, man kann die fünf Kilometer ab der Waldstraße versuchen.

"Diese kürzere Strecke ist ideal für Einsteiger und war bei der Premiere 2024 bereits gut angenommen worden", so Manfred Walter vom Vorstand des Vereins. Bei den zehn Kilometern können alle ab Jahrgang 2010/11 oder älter mitmachen, die fünf Kilometer sind für alle ab Jahrgang 2012/13 oder älter gedacht.

Für die Bambini und Schülerinnen und Schüler geht es dann um 13 Uhr im Waldstadion auf unterschiedlich lange Strecken. "In diesem Bereich hatten wir im Vorjahr etwa 400 Kinder, die sich beteiligten", berichtete Walter und verwies auf den hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand seitens der TSG. "Glücklicherweise helfen der Stadtteilverein Altwiesloch und die Wieslocher Frauen uns am 13. April auf verschiedenen Ebenen, vor allem bei der Verköstigung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Fangemeinde."

All jene, die mitlaufen möchten, können sich direkt bei der TSG Wiesloch online auf www.tsg-wiesloch.org/stadtlauf anmelden oder aber im Marathonshop in der Wieslocher Badgasse 22 – www.marathonshop-wiesloch.de. Dies ist bis zum Samstag, 12. April, möglich und zwar bis 20 Uhr auf der jeweiligen Homepage.

"Es besteht jedoch auch die Chance, am 13. April vor Ort nachzumelden: zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr, denn viele entscheiden sich erst kurzfristig mitzumachen – je nach Wetterlage", so Walter. Die zehn Kilometer sind in verschiedene Altersklassen eingeteilt und die jeweiligen Sieger werden dann später in der Stadionhalle geehrt. Bei der Fünf-Kilometer-Strecke gibt es dies nicht, dort zählt der Zieleinlauf. Die drei teilnehmerstärksten Gruppen erhalten einen Sachpreis.

Das Startgeld für die zehn Kilometer beträgt zehn Euro sowie einen kleinen Obolus für Becherpfand und Verbandsabgabe. Für die fünf Kilometer müssen acht Euro gezahlt werden. Für eine Nachmeldung am Renntag selbst fallen jeweils noch zwei Euro zusätzlich an.

"Jetzt hoffen wir natürlich auf gutes Wetter, vor allem sollte es trocken bleiben, damit alle ein schönes Erlebnis haben", sagte Walter und verwies auf die Unterstützung zahlreicher Sponsoren. "Ohne deren finanzielle Beteiligung wären wir als Verein alleine nicht in der Lage, eine solche Veranstaltung zu stemmen." Eine Neuerung gibt es. Oberbürgermeister Dirk Elkemann wird weder den Startschuss übernehmen noch mitlaufen können, er ist terminlich verhindert. Dafür übernimmt Bürgermeister Ludwig Sauer, er läuft allerdings nicht mit.

Wer sich jetzt entscheiden sollte, die Rennschuhe für den 13. April zu schnüren, kann noch am von der TSG angebotenen Vorbereitungskurs einsteigen, Infos dazu gibt es auf der Homepage des Vereins: www.tsg-wiesloch.org