So viel Strom wie möglich selbst zu erzeugen

Wiesloch. (hds) Eine kleine Solaranlage am Balkon oder auf dem Dach eines Gartenhäuschens? Was muss beachtet werden und rentiert sich das? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt einer weiteren Informationsveranstaltung zum Thema "Photovoltaik". Im zweiten Teil ging es um den Austausch von in die Jahre gekommen Anlagen, speziell auf Dächern. Das Fazit: Wenn man sich beraten lässt und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote