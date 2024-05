Von Sarah Eiselt



Wiesloch. Große Veränderungen stehen an im Wieslocher Rewe-Markt – und das sowohl innen als auch außen: Das Unternehmen "investiert in den Standort" und wird den Supermarkt im Eichelweg noch in diesem Jahr "komplett sanieren", wie Sprecherin Sabine Stachorski verriet. Für die Kundschaft bleibt der Markt dann fast zwei Monate geschlossen.

"Das