Wiesloch. (slt) Nach fast fünf Jahren Bedenkzeit steht die Entscheidung endgültig fest: Das griechische Restaurant "Panorama" schließt. Am Sonntag, 26. März, ist der letzte Tag, Noch im April wird das Gebäude abgerissen. Der neue Eigentümer wird auf dem Grundstück Wohnungen errichten.

"Wir werden von unseren Gästen oft gefragt, wie man so einen gut laufenden Laden schließen kann", erzählt der Eigentümer Yilmaz Gökalp. Die Antwort liefert seine Frau, Yasemin: "Es ist ein Knochenjob. Es ist anstrengend und sehr zeitintensiv. Wenn der Körper sagt, es geht nicht mehr, dann muss man aufhören." Mehr als 30 Jahre haben sie gemeinsam das Restaurant in der Dämmelstraße in Familienhand geführt. Nun steht erst einmal eine Pause an nach Dauerstress, 16-Stunden-Arbeitstagen, keinem freien Tag in der Woche. "Besonders im Sommer ist es noch arbeitsintensiver", so Yasemin Gökalp weiter.

Bis zu 200 Plätze konnten sie ihren Gästen insgesamt anbieten, wenn das Wetter mitspielte. Knapp 80 davon drinnen im Restaurant, die restlichen draußen auf der Terrasse. "Dort zu sitzen, das ist, als sei man im Urlaub", erinnert sich der Bruder von Yasemin Gökalp, Enver Özkök.

Die ganze Familie hatte immer wieder den Betrieb am Laufen gehalten, sei eingesprungen, gemeinsame Unterstützung stand immer an erster Stelle. "Wir haben alles mit Liebe und Leidenschaft geführt", so Yilmaz Gökalp, "mit Herzblut", ergänzt Enver Özkök.

Von den Gästen sei besonders das am meisten geschätzt worden, erzählt Yasemin Gökalp. Sie sieht die Schließung mit einem lachenden und einem weinenden Auge, "auch wenn derzeit wegen des Abschieds das weinende Auge überwiegt". "Wir führten so schöne Gespräche mit unseren Gästen, 90 Prozent von ihnen waren Stammkunden. Manche meldeten sich sogar ab, wenn sie nicht kommen konnten, anstatt einen Platz zu reservieren, wenn sie bei uns essen möchten."

"Manche Besucher wünschen sich deshalb auch jetzt kurz vor der Schließung unsere Gläser, auf denen unser Logo ist, als Erinnerungsstück. Andere Restaurants in der Umgebung übernehmen Teile des restlichen Mobiliars, darunter Tische und Stühle. Ein Stammgast wiederum wollte und bekommt den großen Spiegel mit unserem Emblem", erzählt die Tochter der Gökalps, Merve Yorulmaz.

Sie ist gemeinsam mit ihrem Bruder Mert-Can nie beruflich in die Gastronomiebranche mit eingestiegen. Das wollten weder sie noch die Eltern. "Zu zeitintensiv, schwierige Arbeitszeiten und dadurch auch viel zu wenig Zeit für die ...