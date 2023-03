Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Rückblick und Vorausschau standen an beim Neujahrsempfang der Grünen. Eingeladen ins Kulturhaus hatte der Ortsverband Wiesloch gemeinsam mit dem Kreisverband Odenwald-Kraichgau. Viele waren gekommen und so konnten sich die Veranstalter über ein volles Haus freuen. Mit dabei: der Europa-Abgeordnete der Grünen, Reinhard Bütikofer, die Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke und Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann.

Nach der Begrüßung durch Jürgen Kretz vom heimischen Ortsverband und einem Grußwort von Petra Groesser vom Kreisvorstand betonte Oberbürgermeister Elkemann, man stehe auch in diesem Jahr vor großen Herausforderungen. "Ich mache mir um die Einheit Europas Sorgen", beschrieb er seine Empfindungen, dies vor allem wegen der "nationalen Egoismen", die in so manchen Ländern der Europäischen Union gepflegt würden.

Er sprach auch die Migrationspolitik an: Es dürfe nicht sein, dass einige am Rande Europas gelegene Länder allein gelassen würden. Auf Klimaschutz und die ökonomische Abhängigkeit von China und Indien ging er ebenfalls ein.

Bütikofer, von Kretz interviewt, bekannte sich als Kurpfälzer, er ist gebürtige Mannheimer und wuchs in Speyer auf. Mit Blick auf die europäische Einheit sprach er von einer eher "gemischten Bilanz", ging auf den sogenannten oftmals beschriebenen "deutschen Alleingang" ein und sagte, von einer echten Autonomie Europas könne nicht die Rede sein: "Vor allem wir hier in Deutschland haben uns in eine Energieabhängigkeit, speziell gegenüber Russland, begeben. Wir sind zwar noch nicht vom Schwebebalken gefallen, den richtigen Pfad haben wir aber noch nicht gefunden."

Zu lange habe man Abhängigkeiten, und dies nicht nur im Energiesektor, auf die lange Bank geschoben. Jetzt gehe es darum, eine Neuorientierung vorzunehmen. Dies vor allem im Hinblick auf spürbaren Zusammenhalt, bei der angestrebten ökologischen Transformation und hinsichtlich einer abgestimmten Sicherheitspolitik.

Zudem warnte der Europa-Abgeordnete eindringlich, den Anschluss bei wichtigen Industriezweigen nicht zu verpassen. "Ansonsten werden wir in etwa zehn Jahren, gerade im Automobilsektor, von China abgelöst." Bütikofer, der seit 2009 für die Grünen im Europaparlament sitzt und zuvor sechs Jahre Bundesvorsitzender der Partei war, sprach sich angesichts der Situation für ein einheitliches Beschaffungssystem im militärischen Bereich aus. Da sei noch einiges zu tun, um eine ...