Wiesloch. (kbw) Ein Feldweg entlang der Landesstraße L594 von Wiesloch in Richtung Frauenweiler war am Mittwoch gegen 18.30 Uhr Schauplatz eines schweren Unfalls: Ein Toyota erfasste einen entgegenkommenden 55-jährigen Fahrradfahrer, der dabei schwer verletzt wurde, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte.

Der Verkehrsdienst Heidelberg der Polizei habe die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Warum der 65-jährige Toyota-Fahrer auf diesem Feldweg unterwegs war, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Berichte, der Mann sei seinem Navigationsgerät gefolgt und dabei auf den Feldweg geleitet worden, ließen sich demnach nicht bestätigen.

Nicht bekannt sei bisher auch, ob der Radfahrer mit Licht fuhr und ob er einen Helm trug. Der Unfall habe sich in der Nähe der Total-Tankstelle an der Straße nach Frauenweiler ereignet.

Der Radfahrer sei nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert worden, heißt es weiter von der Polizei. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Am Toyota entstand demnach ein rund 5000 Euro Schaden, am Fahrrad 250 Euro.

Update: Donnerstag, 24. Oktober 2024, 15.20 Uhr

Update: Donnerstag, 24. Oktober 2024, 8.20 Uhr