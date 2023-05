Wiesloch. (tt) Wie Vereine mit Hilfe der Rhein-Neckar-Zeitung ein positives Image für ihre Vereinsarbeit schaffen können, erläuterte der Wieslocher RNZ-Redaktionsleiter Timo Teufert am Montagabend im Wieslocher Rathaus. Auf Initiative des Vereinsbeirates hatte das Vereinsbüro der Stadt Wiesloch die über 200 Vereine, die es in der Stadt gibt, zu dem Workshop eingeladen.

Das Interesse war groß und ein breites Spektrum an Vereinen vertreten: vom Schachclub über die Jugendfeuerwehr, den Reit- und Fahrverein bis hin zur TSG Wiesloch. Knapp 50 Vereinsvertreterinnen und -vertreter hatten den Weg in den Ratssaal gefunden, um zahlreiche Tipps für eine erfolgreiche Pressearbeit zu bekommen.

Geklärt wurden an diesem Abend zum einen ganz praktische Fragen, etwa, in welchem Format Texte an die Redaktion geschickt werden und welche Auflösung Fotos am besten haben sollten. Zum anderen wurde aber auch die grundsätzliche Frage geklärt, was überhaupt berichtenswert ist. Teufert ermunterte die Schriftführer und Pressereferenten, nach Neuem, Besonderem und Kuriosem in den eigenen Reihen zu suchen.

"Damit erreichen Sie mehr Menschen als mit einer Berichterstattung über eine Generalversammlung", ist sich der Redaktionsleiter sicher. Er erklärte den Vereinsvertretern auch, wie man eine Meldung schreibt und auf was sie beim Verfassen von Artikeln achten sollten.