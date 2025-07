Wiesloch. (tt) Ohne Helmut Pfeifer wäre die Rhein-Neckar-Zeitung eine Bleiwüste: Seit 40 Jahren sorgt der freie Fotograf dafür, dass die kleinen und großen Ereignisse rund um Wiesloch und Walldorf im Bild festgehalten werden. Und das nicht nur mit der Kamera: Auch beim Abgleich der Terminkalender kann Helmut Pfeifer oft noch den ein oder anderen Termin beisteuern, der der Wieslocher Redaktion nicht gemeldet wurde. Über den er aber selbstredend informiert ist. Heute feiert Helmut Pfeifer seinen 75. Geburtstag und die gesamte Redaktion gratuliert zu diesem Ehrentag.

"Mir macht’s immer noch Spaß", sagte er vor fünf Jahre zu seinem 70. Geburtstag. Und daran hat sich auch nichts geändert: Gerade hat er wieder ein Wochenende mit vielen Terminen in der Region und dem Wieslocher Stadtfest absolviert. Er ist damit eine wertvolle und nicht wegzudenkende Stütze der Wieslocher Lokalredaktion. Geboren wurde Pfeifer am 7. Juli 1950 in Rauenberg, heute lebt er in Wiesloch. Das Fotografieren brachte er sich als Autodidakt selbst bei, gelernt hat er Buchdrucker bei der RNZ-Tochter Heidelberger Mediengestaltung HVA.

Dann kam der schicksalhafte Moment: Die Redaktion des Wieslocher Tageblatts kehrte einst gern im Hotel Pfalz ein und fragte die Hotel-Chefin Barbara Pfeifer, die 2005 verstorbene Ehefrau des Jubilars, ob sie nicht jemanden kenne, der fotografieren könne. Vom Schwiegervater mit einer Kamera ausgestattet, machte Helmut Pfeifer sich auf: "Seitdem hat mich das Fotografieren nicht mehr losgelassen."

Von 1974 bis 1983 war Helmut Pfeifer fürs Tageblatt aktiv, danach auch für die Rhein-Neckar-Zeitung. Ab 1981 arbeitete er für drei Jahre bei der Sportagentur Baumann in Ludwigsburg, da war er mit der Kamera in der ganzen Welt unterwegs, bei Tour de France, Formel-1-Rennen oder Bundesligaspielen. Unter anderem erhielt der Jubilar 1981 die Auszeichnung "Sportfoto des Jahres".

Sein Können und seine Leidenschaft kommen in jedem Foto zum Ausdruck: Er fing an mit Schwarzweiß-Fotografie und machte scheinbar mühelos die Fortschritte bis hin zur heutigen Digitaltechnologie mit. Hinzu kommen seine liebenswürdige, verbindliche Art und sein Humor: "Wenn du als Stoffel irgendwohin gehst, hast du keine Chance, ein gutes Bild zu machen."

Er merkt sich Gesichter, kennt die Ansprechpartner, hat Besonderheiten im Blick, beobachtet genau und fühlt sich in den Moment ein, um je nach Anlass, von Vereinsfesten über Geburtstage bis zu Sportturnieren, das passende Bild zu machen. "Du musst dich auskennen, vor Ort umschauen, die Kamera beherrschen und sie immer fest im Griff haben."

Zu all dem gesellt sich außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement: Seit 1991 ist er bei den Freien Wählern Wiesloch und schon über 30 Jahre ehrenamtlich im Wieslocher Gemeinderat aktiv. 2019 hat er dafür die Bürgermedaille der Stadt erhalten, 2023 zeichnete ihn der baden-württembergische Städtetag mit der goldenen Ehrennadel aus.

"Helmut Pfeifer schwingt keine großen Reden, sondern agiert unkompliziert und pragmatisch", fasste damals Oberbürgermeister Dirk Elkemann Pfeifers Amtsverständnis zusammen. Er gilt als einer der bestinformierten Räte im Gemeinderat, hat er doch sein Ohr immer nah an den Menschen. Und bekommt als RNZ-Fotograf viel mit von dem, was Vereine, die Kultur und den Sport in Wiesloch und der Region bewegt.