Von Konrad Bülow

Wiesloch. Beim Verlassen der Wieslocher Fußgängerzone in Richtung Süden ist eine Polizeistreife am Montagmittag auf ein unerwartetes Hindernis gestoßen: Der versenkbare Poller an der Brücke über den Leimbach fuhr in dem Moment aus, als der Mercedes-Kombi der Polizei über ihn fuhr.

Der Polizeiwagen wurde bei dem Vorfall nicht beschädigt, wie das Polizeipräsidium Mannheim auf RNZ-Nachfrage mitteilte. Da der Poller immerhin noch so gut funktionierte, dass er beim Ausfahren einen Widerstand registrierte, verharrte er in seiner Position. Die Beamten der Streifenbesatzung seien aber unsicher gewesen, ob das zylinderförmige Hindernis ihr Fahrzeug touchiert und beschädigt hatte, deshalb seien sie zunächst nicht weitergefahren und hätten stattdessen auf den Verkehrsdienst der Polizei gewartet, erläuterte eine Pressesprecherin des Präsidiums. Da der Verkehrsdienst jedoch keine Schäden am silber-blau-gelben Wagen feststellte, konnte die Streifenwagen-Besatzung ihren Weg letztlich fortsetzen.

Derzeit ist der Poller versenkt, in der Regel wird er nur an Markttagen dauerhaft eingeholt, damit die Händler ihre Waren bringen und abtransportieren können. Ansonsten können ihn etwa Polizei und Rettungsdienste per Knopfdruck aus- oder einfahren lassen. Die Ursache des Vorfalls am Montag sei ein technischer Defekt gewesen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Um die Fehlfunktion des Pollers zu beheben, müsse die Stadt nun einen externen Spezial-Techniker beauftragen.