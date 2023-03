Wiesloch. (RNZ) Erdkröte, Laubfrosch, Springfrosch, Teichmolch, Bergmolch, Feuersalamander und andere Amphibien machen sich dieser Tage auf den gefährlichen Weg von ihren Überwinterungsquartieren zu den Laichgewässern. Darauf macht die Stadt Wiesloch in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Die Tiere beginnen Ihre Wanderung ab der Dämmerung bis in die Nacht hinein und wandern bevorzugt bei Regen. Kreuzt eine befahrene Straße ihren Weg, endet dies oftmals tödlich für die Amphibien. Um die Risiken für die zum Teil auf der Roten Liste stehenden, vom Aussterben bedrohte Arten zu verringern, wurden bereits Hinweisschilder mit Geschwindigkeitsbeschränkungen und Krötensymbol an besonders frequentierten Straßen aufgestellt.

In Schatthausen betrifft es die Hohenhardter Straße, die Oberdorfstraße in Richtung Oberhof, den Dammweg und Uhler. In Baiertal sind es die Rudolf-Diesel-Straße, die Plattenseestraße und die Wingertsgasse. In Wiesloch sind es die Waldstraße und die Zufahrt zum Freizeitzentrum "Fun 4 You".

Zusätzlich wichtig sei, dass die Autofahrer in den markierten Bereichen während der Abend- und Nachtstunden (18 bis 8 Uhr) nicht nur langsam fahren, sondern besser abwarten, bis Amphibien den Weg passiert haben, empfiehlt die Stadt. Möglich sei auch, anzuhalten und den Tieren aktiv und behutsam in deren Zielrichtung über die Straße zu helfen.

Da die Wanderungen zum Laichplatz in Etappen und je nach Witterungsverhältnissen und Amphibienarten bis in den Mai hineindauern können, bleiben die Schilder lange stehen. Für die Wanderungen zum Sommerquartier (Mai bis Juni) und ab Oktober wieder zurück zum Winterquartier wird an die Vor- und Rücksicht der Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen appelliert, denn hier spreizen sich die Wanderungszeiträume und daher sind die Schilder meist schon abgebaut.

Falls an anderen Stellen der Gemarkung Amphibienwanderungsvorkommen wahrgenommen werden, können diese auch der Abteilung für Umweltschutz, Alexandra Dreyer, unter Telefon 0 62 22/8 43 50 im Rathaus oder per Mail an umweltschutz@wiesloch.de gemeldet werden.