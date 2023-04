Von Lisa Wieser

Baiertal. Man sieht sie auf Handwerker- und Biomärkten, in Ökoläden oder bei Seifenmanufakturen, allesamt schön verpackt, mit Reliefdrucken, marmorierten Mustern und in wunderbaren Düften. Doch wie werden Naturseifen hergestellt, aus welchen Zutaten bestehen sie und vor allem: Kann man auch selbst Naturseifen sieden und auf was muss man dabei achten?