Ein vielfältiges Programm bietet die Kerwe in Baiertal. Ein Höhepunkt war der Kerwezug am Sonntag (großes Bild). Am Vortag hatte die Schlüsselübergabe mit Ortsvorsteher Michael Glaser stattgefunden (u. li.). Gut besucht waren die Fahrgeschäfte. Foto: Pfeifer