Wiesloch. (slt) Die eigene Sitzgelegenheit mitgebracht und schon kann es losgehen: Denn in die mittlerweile vierte Runde gehen die Wieslocher Klappstuhlkonzerte. So dürfen sich alle Interessierten den 1., 8., 15. und 22. August wieder im Kalender markieren, wenn in der Wieslocher Innenstadt und in Frauenweiler die Donnerstags-Konzertreihe startet.

Bei kostenlosem Eintritt dürfen sich alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf bekannte Musikerinnen und Musiker sowie junge Talente freuen, die in einem lockeren Ambiente und unter freiem Himmel auftreten – immer um 18.30 Uhr.

Das Besondere: Jeder Gast bringt einfach seine eigene Sitzgelegenheit mit, sei es Klapp- oder Camping-Stuhl, aufblasbare oder bequeme Kissen, Sonnenliegen oder sonstige "Frei"- Sitze. Darüber hinaus ist auch das Wieslocher Weingut Holfelder am Start und versorgt das Publikum mit eigenen Weinspezialitäten und anderen Getränken.

Den Auftakt macht am 1. August der bekannte Wieslocher Musiker Stefan Zirkel. Ihn kennt man aus Formationen wie "Cool Breeze" oder auch "So!". Am evangelischen Kirchplatz wird er beim ersten Konzert der Reihe musikalisch von Peter Kassner unterstützt.

Am Donnerstag, 8. August, kann man Sven Wittmann am Adenauerplatz erleben. Die Klappstühle können dann in der Fußgängerzone, der Friedrichstraße und der Schlossstraße aufgestellt werden.

Eine Woche später, Donnerstag, 15. August, treten "Miss Coco & ihr Richter" am Fontenay-aux-Roses Platz in der Unteren Hauptstraße auf.

Wie in der Vergangenheit auch, findet in jedem Jahr eines der insgesamt vier Klappstuhlkonzerte in einem anderen Ortsteil statt: Nachdem im letzten Jahr Schatthausen auf dem Programm gestanden hatte, geht es dieses Jahr nach Frauenweiler: Am Donnerstag, 22. August, spielen die "Slowhands" an der Grundschule im Zeisigweg 1.

"Wir unterstützen auch im vierten Jahr sehr gerne dieses erfolgreiche Format" so Matthias Haberbosch, Filialleiter der Sparkasse Heidelberg in Wiesloch. Man fördere gerne lokales, kulturelles Engagement zur Stärkung der Innenstadt.

Ganz bewusst haben sich die Organisatoren daher von Beginn an für die Sommerferienzeit entschieden. "Nicht alle fahren weg", sagt Oberbürgermeister Dirk Elkemann "so sollte in der Wieslocher Innenstadt doch auch in dieser ruhigen Sommerzeit etwas Cooles geboten sein. Die Erweiterung in einen Ortsteil ist uns ebenso wichtig und wird nun in Frauenweiler fortgeführt."

So sei auch all denjenigen, die nicht in den Urlaub fahren, ein tolles Format geboten, das für Unterhaltung sorgt. Verbinden lässt sich der Klappstuhl-Konzertbesuch dann sicher mit einem vorherigen Bummel durch die Wieslocher Geschäfte oder mit einem gastronomischen Abschluss in einem Restaurant der Innenstadt.