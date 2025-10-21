Von Armen Begic

Baiertal/Schatthausen. "Es ist mein Wunsch, dass die Kids einen Ort haben, wo sie merken: ‚Ich bin hier so in Ordnung, wie ich bin’", sagt Linus Mayer beim Treffen im Jugendzentrum in Baiertal. Die Einrichtung ist nach längerer Pause wieder geöffnet, an einem Tag pro Woche, ebenso wie die in Schatthausen.

Sehr zur Freude des neuen Leiters Mayer und