Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Wiesloch

Jugendzentren in Baiertal und Schatthausen wieder geöffnet

"Ein Ort, an dem Kinder sie selbst sein dürfen". Linus Mayer ist der neue Leiter. Die Zukunft soll sich bald entscheiden.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 38 Sekunden
Für einige Monate stand der Betrieb im Jugendzentrum Baiertal still. Finanzielle Engpässe hatten zur vorübergehenden Schließung geführt. Mittlerweile haben sie wieder geöffnet. Unter der Leitung von Linus Mayer haben die Jugendlichen einen Ort nur für sich. Froh sind die Jugendlichen, die Stadt und auch die Eltern. Foto: kbw

Von Armen Begic

Baiertal/Schatthausen. "Es ist mein Wunsch, dass die Kids einen Ort haben, wo sie merken: ‚Ich bin hier so in Ordnung, wie ich bin’", sagt Linus Mayer beim Treffen im Jugendzentrum in Baiertal. Die Einrichtung ist nach längerer Pause wieder geöffnet, an einem Tag pro Woche, ebenso wie die in Schatthausen.

Sehr zur Freude des neuen Leiters Mayer und

Armen Begić
