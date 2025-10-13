Montag, 13. Oktober 2025

zurück
Plus Wiesloch

Im Freiwilligendienst bei den Maltesern menschlich wachsen

Kyra Vogler spricht über ihre Erfahrungen bei den Maltesern: zwischen Erste-Hilfe-Kursen, Schulsanitätsdienst und Einsätzen.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 9 Sekunden
Vom Erste-Hilfe-Kurse direkt zum Pressetermin: Zwei Mal in der Woche gibt die 19-jährige Kyra Vogler Kurse bei den Maltesern. Dort absolvierte sie ihr Freiwilliges soziales Jahr. Foto: arb

Von Armen Begic

Wiesloch. Es ist kurz vor dem vereinbarten Termin in der Dienststelle der Malteser in Wiesloch. Kyra Vogler läuft strahlend die Treppe hinauf. Dass sie gerade einen ganztägigen Erste-Hilfe-Kurs gehalten hat, ist ihr nicht anzusehen. "Nein danke, ich brauche keine Pause", antwortet sie prompt auf die Frage danach und fängt sofort an zu erzählen.

Der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.