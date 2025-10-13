Von Armen Begic

Wiesloch. Es ist kurz vor dem vereinbarten Termin in der Dienststelle der Malteser in Wiesloch. Kyra Vogler läuft strahlend die Treppe hinauf. Dass sie gerade einen ganztägigen Erste-Hilfe-Kurs gehalten hat, ist ihr nicht anzusehen. "Nein danke, ich brauche keine Pause", antwortet sie prompt auf die Frage danach und fängt sofort an zu erzählen.

Der