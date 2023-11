Wiesloch. (RNZ) Festtagsstimmung ist allmählich in der Stadt spürbar: Der Aufbau für den Wieslocher Weihnachtsmarkt hat Anfang der Woche begonnen. Michael Maier vom Verein Stadtmarketing machte den Plan, der Bauhof unter Regie von Uwe Gänzler führt ihn aus. Zusätzlich zu den regulären Arbeiten wurden Wagen herangefahren und die Hütten aufgestellt.

Am Donnerstag wird das Kinderkarussell und das Eventzelt des Palatins aufgebaut. Zu den Weihnachtsmotiven an den Laternen werden noch weitere Lichterketten und Lichtbälle in den Bäumen aufgehängt. Seit Ende letzter Woche steht bereits die Pyramide in der Hauptstraße: Weil ihr Aufbau allein zwei Tage in Anspruch nimmt, ist sie das erste Element, das aufgestellt wird. Am Freitag schmücken die Kindergärten die kleinen Weihnachtsbäumchen, bevor der Markt am Montag, 27. November, um 17 Uhr eröffnen wird.