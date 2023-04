Von Konrad Bülow

Wiesloch. Zumindest für zwei Wochen herrscht im südlichen Bereich der Wieslocher Hauptstraße wieder freie Fahrt zu den Geschäften und zurück: Seit Ostersamstag ruhen die Bauarbeiten zur Schaffung neuer Querungshilfen für Fahrradfahrer. Die erste wurde an der Einmündung zur Straße "Am Schwimmbad" fertiggestellt, die Beschränkungen sind aufgehoben. Am 24. April soll es aber zum Leidwesen der Gewerbetreibenden neue Sperrungen geben: Dann wird die zweite Querungshilfe gebaut, auf der Höhe des Wirtschaftswegs Richtung Johann-Philipp-Bronner-Straße.

Ab der Einfahrt zum Gartencenter Florapark wird die Hauptstraße in Richtung Süden gesperrt, während die Hauptstraße Richtung in Innenstadt frei befahrbar ist. Florapark-Inhaber Alexander Wagner sieht den Bau der Querungshilfen zwar generell positiv. Der Zeitpunkt hält er aber für unglücklich. "Im April und im Mai herrscht Hochbetrieb bei uns", sagt er. Der Bau der ersten Querungshilfe habe das Gartencenter noch nicht so stark betroffen. Nun könne das aber anders aussehen, fürchtet Wagner. Wer von Süden her zum Florapark will, kann zwar wie sonst auch die Hauptstraße nutzen, die Geschäfte in dem Bereich sollen während der ganzen Bauzeit erreichbar sein, kündigte die Stadt an. Beim Rückweg müssten die Kunden aber den Umweg über die Innenstadt nutzen, gibt Wagner zu bedenken. "Mancher wird sich da vielleicht überlegen, ob er zu uns fährt", ist die Vorahnung des Inhabers.

Von der Stadt hätte er sich gewünscht, dass sie die Gewerbetreibenden frühzeitig informiert und auch einbindet. Stattdessen habe er erst am 29. März die Information erhalten, dass die Baumaßnahme ansteht – just an dem Tag, an dem die Auftragsvergabe dafür Thema im Gemeinderat war. Zuvor sei zwar bekannt gewesen, dass die Querungshilfen gebaut werden sollen, aber nichts Genaueres über das Wann und Wie. Am 3. April begannen dann die Bauarbeiten.

Eine neue Querungshilfe wurde in der Hauptstraße schon gebaut. Nun soll die zweite folgen – verbunden mit Sperrungen. Foto: Pfeifer

Verärgert ist auch Natassja Brand