Wiesloch. (kbw) Bohrungen zur Entnahme von Bodenproben waren die Ursache für das Gasleck, das am Dienstag im Wieslocher Eichelweg für einen Großeinsatz sorgte. Das teilte eine Sprecherin der Stadtwerke Heidelberg mit, denen die beschädigte Leitung gehört. Feuerwehr und THW hatten die Gefahrenstelle abgesichert, ein spezialisiertes Unternehmen dichtete das Leck ab, die Gasversorgung in dem Bereich sei unterbrochen, erläuterte die Sprecherin. In den kommenden Tagen werde die Leitung an dieser Stelle ausgetauscht.

Update: Mittwoch, 16. Oktober 2024, 19.44 Uhr

Gasleck in Wiesloch löste Großeinsatz aus

Wiesloch. (kbw) Ein Leck in einer Gasleitung hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Wiesloch gesorgt. Wie Gesamtkommandant Philipp Büchel vor Ort erläuterte, wurde die Leitung bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände am Eichelweg beschädigt. Personen seien dabei nicht zu Schaden gekommen. Eine Gefahr für die Anwohner bestand nicht, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Mehr als fünf Stunden dauerte der Einsatz, die umliegenden Straßen wurden so lange abgesperrt, Flatterbänder sollten auch Fußgänger davon abhalten, den Bereich zu betreten. Die Feuerwehr richtete eine Einsatzzentrale auf dem Firmengelände ein.

Die Brandschützer seien um 13.40 Uhr alarmiert worden, sagte der Wieslocher Abteilungskommandant Marco Friz. Gegen 18 Uhr folgte dann die Entwarnung, nachdem eine Spezialfirma aus Mannheim die Leitung abklemmte.

Beim Einsatz der Feuerwehren sei es vor allem darum gegangen, den Bereich abzusichern und sich für einen möglichen Brandeinsatz bereitzuhalten, sagte Friz. "Wir selbst können das nicht abdichten, da gefährden wir uns nur selbst", betonte Büchel.

Die Gasleitung gehöre den Stadtwerken Heidelberg, die den Gasdruck während des ganzen Einsatzes gemessen und beobachtet habe. Ein mit einem Großventilator ausgestattetes Fahrzeug der Werkfeuerwehr von Heidelberger Druckmaschinen habe die Stelle belüftet, um eine Konzentration des entzündlichen Gases zu verhindern, die zu einer Explosion führen könnte.

Wie Friz erläuterte, waren insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Neben den Abteilungen aus Wiesloch und Frauenweiler waren auch Fahrzeuge aus Rauenberg und Mühlhausen sowie der Werkfeuerwehr des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden angerückt.

Ort des Geschehens

Update: Dienstag, 15. Oktober 2024, 19.20 Uhr