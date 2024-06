Wiesloch. (tt) Bei der Umgestaltung der Ringstraße und der Hauptstraße gehen die Arbeiten in den Endspurt. Das teilt die Stadt Wiesloch mit. Ab dem kommenden Montag, 17. Juni, starten verschiedene Bauphasen, bei denen die abschließenden Asphaltarbeiten im Baustellenbereich erfolgen werden. "Für diese großflächigen und aufwendigen Arbeiten werden ein letztes Mal Teilbereiche der betroffenen Straßen abschnittsweise für jeweils einen begrenzten Zeitraum gesperrt", heißt es aus dem Wieslocher Rathaus.

"Die Beeinträchtigungen und Einschränkungen sind leider unumgänglich", bittet Oberbürgermeister Dirk Elkemann nochmals alle betroffenen Anwohner und Gewerbetreibenden für diesen letzten Schritt um Verständnis. "Wir versuchen jedoch alles, die Bauzeit und den Bauablauf in der Bauphase immer wieder zu optimieren.

Allerdings ist es möglich, dass sich die jeweiligen Bauarbeiten bei schlechter Witterung verschieben werden", sagt Elkemann. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es regnet: Dann können die Asphaltierungsarbeiten nicht ausgeführt werden, weil der Fahrbahnbelag beim Einbau zu schnell abkühlen würde.

Folgende Arbeiten sind in den nächsten zwei Wochen geplant:

> Am Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. Juni, beginnen die Arbeiten in der Ringstraße in Höhe der Zufahrt zur Tiefgarage des Palatins. "Zunächst wird die Asphaltdecke gefräst und im Anschluss eine neue Asphaltdecke aufgebracht", teilt die Stadt mit. Die Ringstraße sei bis zu den Tiefgaragen Palatin und Biomarkt geöffnet, die Zu- und Ausfahrt der Tiefgaragen sei jederzeit möglich. Parallel finden auch Asphaltarbeiten im Bereich der Brücke über den Leimbach am Röhrbuckel statt. "Die Ein- und Ausfahrt zum Röhrbuckel wird deswegen zeitgleich für diesen Zeitraum voll gesperrt", teilt das Rathaus mit. Die Umleitung erfolgt über die Woolworth-Unterführung in die Innenstadt. Für den Fuß- und Radverkehr bleibe der Röhrbuckel geöffnet.

> Am Mittwoch und Donnerstag, 19. und 20. Juni, wird der Asphalt im Kreuzungsbereich von Hauptstraße, Schwetzinger Straße und Ringstraße eingebaut. "Der Kreuzungsbereich ist während dieser Zeit voll gesperrt", erklärt die Stadtverwaltung. Die Schwetzinger Straße kann an diesen beiden Tagen nicht mehr über die Hauptstraße angefahren werden. Die Zufahrt erfolgt über die Mühlgasse – von Süden von der Bahnhofstraße kommend über den Kegelbahnweg, von Norden von der Gartenstraße kommend.

Die Einbahnstraßenregelung der Schwetzinger Straße zwischen Ringstraße und Mühlgasse wird aufgehoben. Autos können weiterhin auf der Nordseite der Schwetzinger Straße parken, die Parkplätze auf der Südseite werden als Fahrbahn genutzt, um Ausweichmöglichkeiten bei Begegnungsverkehr zu schaffen. Die Vollsperrung betrifft auch den Bereich der Fußgängerzone in der Hauptstraße zwischen Ringstraße und Schlossstraße.

> Von Donnerstag, 20. Juni, bis Freitag, 28. Juni, wird die Ringstraße – von der Messplatzstraße kommend – wieder für den Verkehr freigegeben, sodass die Schwetzinger Straße von der Ringstraße erreichbar sein wird. "Die Hauptstraße zwischen Kreisel Tuchbleiche/Güterstraße und Ringstraße ist dafür voll gesperrt", kündigt die Verwaltung an. Nach Fertigstellung der Asphaltarbeiten, voraussichtlich ab Anfang Juli, wird dann auch die Hauptstraße für den Verkehr in Richtung Schwetzinger Straße wieder freigegeben.

> Danach erfolgt die Fertigstellung des Fontenay-aux-Roses-Platzes mit den neuen Anlagen. Außerdem werden Arbeiten im Bereich der Gehwege erledigt.