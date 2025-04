Von Melanie Fischer

Schatthausen. Über 500 bunt bemalte Eier, frisches Eibengrün und viel Liebe zum Detail verwandeln den Brunnen in der Schatthausener Oberdorfstraße in ein österliches Kunstwerk. Zum ersten Mal wurde er feierlich als Osterbrunnen geschmückt und eingeweiht. Initiiert hatten die Aktion die Landfrauen Schatthausen, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen