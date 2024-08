Hans-Joachim Of

Wiesloch. Wer in jüngster Zeit durch die Wieslocher Fußgängerzone spaziert ist, hat ihn vielleicht bemerkt, den Trompeter, der seine Lieder mit viel Leidenschaft und Herzblut unter die Menschen bringt. Auch mit fast 74 Jahren sei er noch nicht müde, sammle und unterstütze mit den Einnahmen aus Spenden und Tonträgern soziale Projekte in seiner Heimat.

Der in Mannheim lebende Dirceu Braz ist eigentlich kein Straßenmusiker, einige bezeichnen ihn auch als "König der Bachtrompete". Er ist weit gereister Interpret, betätigt sich aber auch als Buchautor und Maler. Braz wurde im Jahr 1950 in der brasilianischen Großstadt Sao Paulo geboren und stammt aus einem kinderreichen, einfachen Elternhaus. Seine Ausbildung in Brasilien habe er selbst finanziert.

Erste Gedichte datieren aus dem Jahr 1958. Später studierte er Musik bei Dino Pedini und siedelte nach Deutschland über, wo er in den Jahren von 1973 bis 1976 an der Musikhochschule in Stuttgart unter Heribert Rosenthal studierte und anschließend am Zürcher Konservatorium in der Meisterklasse von Henri Adelbrecht.

Von 1979 bis 1990 war er Dozent für das Fach Trompete an der städtischen Musikschule in Heidelberg. Braz konzertiert mit einer Bachtrompete in Sälen, Kirchen sowie unter freiem Himmel und erhält dafür viel Aufmerksamkeit.

Ein Herzensprojekt sei für ihn der Bau eines Ausbildungszentrums in "Mogi das Cruzes Botujuru" in Sao Paulo, in dem Straßenkinder aus armen Verhältnissen eine Ausbildung erhalten sollen. "Hier bin ich für jede Spende, die auf direktem Weg in das Projekt fließt, dankbar", lässt er wissen.

In Deutschland hat er bereits zehn Tonträger als Solist herausgegeben. Zu seinen literarischen Werken gehören zwanzig Bücher, die überwiegend in seiner Muttersprache geschrieben sind. Die Liebe zur deutschen Sprache entdeckte er beim Erforschen der literarischen Werke von Thomas Mann und Stefan Zweig.

Später hat er selbst das Lesewerk "Im Ozean des Lebens" veröffentlicht. Im August und September sei er wieder regelmäßig in der Rhein-Neckar-Region und Kurpfalz anzutreffen und komme neben Stationen in Bruchsal, Weinheim, Schwetzingen und Sinsheim auch nach Wiesloch, um die Menschen mit seiner Kunst zu erfreuen. Im November seien darüber hinaus Kirchenkonzerte in Bensheim, Auerbach und Mannheim angekündigt.