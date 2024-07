Rhein-Neckar-Kreis. (hds) Zum symbolischen Spatenstich im Wieslocher Ortsteil Frauenweiler kamen Thomas Heusel, Operativer Leiter des Zweckverbands "High-Speed-Netz" Rhein-Neckar, Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann, Holger Karl, Bürgermeister aus Bammental, und Holger Kora, Leimens Bauamtsleiter, zusammen.

In den kommenden Tagen sollen die Bauarbeiten tatsächlich beginnen. Das Glasfasernetz in der Region soll ausgebaut werden, mit Fokus auf Schulen. In Kooperation mit den Städten und Gemeinden Wiesloch, Schwetzingen, Eberbach, Hirschberg, Bammental, Leimen und Ladenburg will der Zweckverband nun ein gigabitfähiges Glasfasernetz für die "unterversorgten Bildungseinrichtungen" verlegen.

Die Gesamtkosten für die beteiligten 22 Schulen sollen sich auf etwa fünf Millionen Euro belaufen, die zu insgesamt 90 Prozent vom Bund (50 Prozent) und dem Land Baden-Württemberg übernommen werden (40 Prozent).

Es sei erfreulich, die Fördermittel vollumfänglich abrufen zu können, so Heusel. Zufrieden zeigte sich auch Elkemann. "Es ist ein großer Tag für uns und somit ein wichtiger Schritt in die Infrastruktur."

Schließlich seien die Lernkonzepte längst interaktiv und erforderten mit der fortschreitenden Digitalisierung schnelles Internet mit stabilen Bandbreiten in jedem Klassenzimmer. Städte seien daher in der Pflicht, zukunftsorientiertes Lernen zu fördern.

Karl hob hervor, dass der Glasfaserausbau für die Schulen in seiner Gemeinde ein "wichtiger Schritt in die digitale Zukunft" sei.

Katharina Manthey, aus dem Innenministerium aus Stuttgart angereist, hob hervor, wie wichtig es sei, insbesondere die Schulen optimal auszustatten. "Im gesamten Land unterstützen wir die Aktivitäten für einen digitalen Ausbau und dies speziell an den Schulen", sagte sie.

Nach Aussage von Marco Stumpf, Technischer Leiter des Zweckverbands, sollten die Tiefbauarbeiten noch im Juli beginnen. "Wir gehen von einer Bauzeit von etwa zwei Jahren aus, aber vielleicht geht es auch schneller", gab er sich zuversichtlich.

Die Glasfaseranbindung sieht vor, insgesamt drei Multifunktionsgebäude zu bauen, die zu verlegende Trasse umfasse 14 Kilometer. Hinzu kommen sollen noch sogenannte Leerrohr-Verlegungen von 44 Kilometern, die vom bisherigen, verlegten Netz an die Schulen selbst reichen.