Von Armen Hesse

Wiesloch. Vorurteile abbauen, Rassismus entgegenwirken und für ein besseres Verständnis zwischen den Kulturen sorgen: Um das zu erreichen, veranstaltet die Stadt Wiesloch als eine von über 700 Städten und Gemeinden eine "Interkulturelle Woche".

An der 49. Ausgabe nimmt ein Bündnis verschiedener Organisationen teil und bietet zwischen Dienstag, 17. September, und Donnerstag, 3. Oktober, Veranstaltungen zu Migration, Flucht und Zusammenleben in Vielfalt an. In diesem Jahr stehen die Veranstaltungen unter dem Motto "Neue Räume".

> Die Vernissage zur Ausstellung "Gesichter des Friedens" wird die Veranstaltungsreihe am Dienstag, 17. September eröffnen, im Rathaus, Marktstraße 13. Mit einem Sektempfang um 18.30 Uhr will die multimediale Ausstellung des Forums Ziviler Friedensdienst (ZFD) zehn Menschen zeigen, die sich in unterschiedlichen Kontexten und Weltreligionen für Frieden einsetzen.

Die Eröffnung sollen Julius Burghardt vom Forum ZFD und Bürgermeister Ludwig Sauer übernehmen, Zaki Darya Nazari umrahmt die Veranstaltung mit afghanischer Live-Musik. Die Ausstellung kann bis Sonntag, 20. Oktober, im Rathaus und in der Fußgängerzone besucht werden.

> Ein interkulturelles Freundschaftsfest soll am Freitag, 20. September, von 10 bis 13 Uhr auf dem Kirchplatz der evangelischen Stadtkirche stattfinden. Dabei soll ein Raum der Begegnung und des Austauschs entstehen. Neben Leckereien, die von Geflüchteten angeboten werden, soll es eine Kunst-Mitmachaktion geben; für Musik will "Mitmacherei" sorgen.

> Der Ortsverband von "Amnesty International" veranstaltet am Montag, 23. September, um 20 Uhr einen Stammtisch im Alten Schlachthof, Ringstraße 6. Interessierte können die Gruppe kennenlernen und sich über Möglichkeiten der Mitarbeit informieren.

> Beim "Café dienstag" und "Café freitag" können am 24. September von 10 bis 12 Uhr sowie am 27. September von 14.30 bis 16.30 Uhr Menschen verschiedener Herkunft ins Gespräch kommen: im evangelischen Gemeindehaus, Friedrichstraße 5.

> Über ein Leben als Tochter eines Gastarbeiters spricht die Schriftstellerin Dilek Güngör bei einer Lesung am Dienstag, 24. September, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Friedrichstraße 5. Das "Bündnis für Demokratie und Toleranz" lädt zu einem Abend ein, an dem Güngor aus ihren beiden Büchern "Vater und ich" und "A wie Ada" liest. Dabei steht das soziale Aufwachsen von Gastarbeiterkindern im Vordergrund. Der Eintritt ist frei.

> Über den Genozid in Guatemala will Stephan Brües, seit 2009 Redakteur des Guatemala-Nachrichtendienstes "Fijáte!", am Mittwoch, 25. September, um 18.30 in der Ringstraße 23 sprechen. Thema des Vortrags sind die Gräuel, die das Militär in den 1970er und 1980er-Jahren verübt haben soll und der Kampf der indigenen Bevölkerung für die Opfer dieser Zeit. Um Anmeldung unter Telefon 06222/54750 wird gebeten. Der Eintritt an der Abendkasse kostet fünf Euro.

> Die Komödie "Sind Sie Ausländer? Nein, ich bin Türke!" vom "Theater Ulüm" aus Ulm soll zeigen, wie Vielfalt, Diskriminierung und Menschenrechte in der Gesellschaft aus dem Blickwinkel der deutschtürkischen Familie Dasch gesehen werden. In der Pause und im Anschluss soll es die Möglichkeit geben, bei einem Glas türkischen Tees und Köstlichkeiten ins Gespräch zu kommen. Die Aufführung findet bei der Alevitischen Gemeinde, Baiertaler Straße 96, statt. Der Einlass bei freiem Eintritt ist ab 18 Uhr.

> Eine Dokumentation über Kamerun, durch die Sahara bis an die Küste Marokkos wird am Montag, 30. September, 19 Uhr, im Luxor-Filmpalast, Impexstraße 1 in Walldorf, vorgeführt. Paul Nkamani nahm diese Fluchtroute von Kamerun aus, bis er über Spanien nach Deutschland kam, und wurde dabei vom Filmemacher Jakob Preuss begleitet, von dem er die deutsche Sprache erlernte und dadurch einen Beruf in einem Senioren-Pflegeheim bekam. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro.

> Zwei Moscheeführungen zum Tag der offenen Moschee am Donnerstag, 3. Oktober, veranstaltet die "Ditib Türkisch-Islamische Gemeinde zu Wiesloch", um 11 und 14 Uhr durch die Wieslocher Moschee, In den Auwiesen 1. Danach sind Gespräche bei Tee und Köstlichkeiten möglich. Eine Anmeldung zu den kostenfreien Führungen ist nicht nötig.