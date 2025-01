Baiertal. (kbw) Zum wiederholten Mal haben Buntmetalldiebe am Baiertaler Friedhof in der Sinsheimer Straße zugeschlagen. Darüber informierte Ortsvorsteher Michael Glaser in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Der Raubzug habe sich Anfang des neuen Jahres ereignet.

Wieder seien an der Leichenhalle Regenfallrohre aus Buntmetall gestohlen worden – nicht lange, nachdem bereits im Oktober vergangenen Jahres Diebe den Friedhof heimsuchten und ebenfalls zwei Regenfallrohre stahlen. Ein drittes wurde damals beschädigt. Glaser kündigte nun an, dass künftig Kunststoffrohre verwendet werden, die für Diebe weniger attraktiv sind. Er habe Anzeige erstattet.

Wie in der Sitzung deutlich wurde, machten die Täter auch vor privaten Gräbern nicht Halt, Marienstatuen seien gestohlen und Kreuze aus Verankerungen gerissen worden, hieß es. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim bestätigte, dass eine Anzeige beim Polizeirevier Wiesloch erstattet wurde. Der entstandene Schaden werde demnach auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Fälle von Buntmetalldiebstählen haben sich in der Region und darüber hinaus gehäuft. Im vergangenen Juni sorgte ein Raubzug auf dem Walldorfer Friedhof für Aufsehen, bei dem private Gräber geplündert und auch zwei Gedenktafeln entwendet wurden, mit denen an Opfer der Weltkriege und des Holocaust erinnert wurde.

In Baiertal wählten Kriminelle im August und im September die katholische Kirche St. Gallus als Ziel und stahlen ebenfalls Kupferfallrohre. Im August wurden an der Kirche St. Cäcilia in Mühlhausen ein Blitzableiter und Regenfallrohre gestohlen – es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Es wird davon ausgegangen, dass die Täter das Diebesgut ins Ausland schaffen, es bisweilen einschmelzen und an Schrotthändler oder Recyclingunternehmen verkaufen. Der Deutschen Bahn werden des Öfteren Kupferkabel entwendet. Friedhöfe gelten als leichteres Ziel für die Diebe.