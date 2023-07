Wiesloch. (tt) Die "Alte Kelter" wird von ihrem heutigen Standort am Fontenay-aux-Roses-Platz auf die Parkplätze gegenüber der Merian-Schule in der Johann-Philipp-Bronner-Straße umziehen. Das hat der Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales am Mittwochabend mit großer Mehrheit beschlossen.

Bürgermeister Ludwig Sauer hatte noch einmal deutlich gemacht, dass ein Umzug ans Palatin wegen der hohen Kosten von 60.000 Euro nicht gewünscht war. Nun habe man in der Nähe des Winzerkellers einen sehr prominenten Platz für die Kelter gefunden. "Wahrscheinlich brauchen wir auch nur drei Parkplätze", sagte Sauer. Der Ausschuss müsse sich entscheiden, "es ist kein Aufschub mehr möglich". Im Zuge der Bauarbeiten an der Ringstraße/Schwetzinger Straße wird der Bereich neu gestaltet, es sollen dort Mobilitätshubs entstehen.

"Grundsätzlich ist der neue Standort ganz gut, ein guter Kompromiss", sagte Jan-Peter Oppenheimer (SPD). Im Gegensatz zum ersten Alternativstandort am Palatin spare man 35.000 Euro: Man streite sonst über kleinste Summen, deshalb sei es gut gewesen, noch einmal genau hinzuschauen. "Nach wie vor glaube ich aber, dass es sich um eine Obstkelter handelt, die überhaupt nichts mit dem Weinbau zu tun hat", so Oppenheimer. Den neuen Standort begrüßte auch Holger Mengesdorf (CDU) und verwies auf die benachbarte Winzerrast: "Wenn auch viele unserer Bürger sagen, sie hängen an der Kelter, so glaube ich doch, dass die wenigsten einmal davor gestanden und sie angeschaut haben."

Sie könne nachvollziehen, warum die Kelter in der Bronner-Straße lande, erklärte Monika Rausch-Förster (Freie Wähler). "Aber ich finde das nicht sonderlich gut. Ich wäre dafür, dass die Kelter dort bleibt, wo sie ist." Denn sie glaube, dass sie ins Zentrum gehöre. Bei der anschließenden Abstimmung enthielten sich neben Rausch-Förster auch Ayfer Celik und Katharina Ebbecke (beide Grüne).

Update: Donnerstag, 13. Juli 2023, 18.52 Uhr

Kommt die "Alte Kelter" in die Bronner-Straße?

Wiesloch. (tt) Wo sich heute noch Parkplätze für das Personal des Kindergartens in der Johann-Philipp-Bronner-Straße befinden, will die Stadt Wiesloch so schnell wie möglich die "Alte Kelter" aufstellen. Das erklärte Bürgermeister Dirk Elkemann in einem Pressegespräch.

Weil der Kreuzungsbereich am Fontenay-aux-Roses-Platz umgebaut wird, ist dort kein Platz mehr für die hölzerne Weinpresse. Zunächst war ein Alternativstandort am Palatin geprüft worden, dieser sei aber zu teuer gewesen.

Am kommenden Mittwoch, 12. Juli, sollen die Gemeinderäte im Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales ab 17.30 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses grünes Licht für eine Versetzung an den neuen Standort geben.

"Bürgermeister Ludwig Sauer hatte die Aufgabe, den Kreis zu quadrieren: Er sollte für die ,Alte Kelter’ einen schönen neuen Platz finden, der aber nichts kosten darf", fasste Elkemann die Ausgangssituation zusammen.

Bereits im Januar hatte die Verwaltung im Ausschuss die Möglichkeit vorgestellt, die hölzerne Presse aus dem Jahr 1762 auf den Platz vor dem Haupteingang des Palatins zu verlagern. "Aufgrund der damals geschätzten Kosten von bis zu 60.000 Euro hatte der Ausschuss die Entscheidung vertagt und die Verwaltung gebeten, eine kostengünstigere Lösung zu erarbeiten", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die hohe Summe würde vor allem durch den nötigen Umbau der Grünfläche entstehen.

"Zwischenzeitlich wurde eine Versetzung auf die andere Leimbach-Seite geprüft", berichtete Sauer im Pressegespräch. Dort befindet sich aber eine Fahrradabstellanlage, die gut genutzt werde. "Außerdem hätten wir erhaltenswerte Stadtbäume fällen müssen und im Untergrund laufen wichtige Versorgungsleitungen", so Sauer. Er betonte, wie schwierig es sei, einen geeigneten Standort für das Erinnerungsstück zu finden.

"Ein Standort in der Nähe des Winzerkellers hatten wir schon früher geprüft", berichtete Sauer. Allerdings sei der Standort damals als nicht prominent genug angesehen worden. Südlich der Umgehungsstraße besitze die Stadt aber keine geeigneten Flächen.

So kam man nun auf die Parkplätze entlang der Johann-Philipp-Bronner-Straße gegenüber der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule. Wahrscheinlich werde man die vier Parkplätze direkt vor der Brücke brauchen, erklärte Sauer.

Vorteil dort: Die Fläche ist befestigt und versiegelt. Das spart Kosten: Im Gegensatz zum Standort am Palatin spricht die Verwaltung von 25.000 Euro, die ein Umzug nun kosten würde.

"Thematisch passt die ,Alte Kelter’ dort sehr gut hin", meinte Sauer. Die alte Weinpresse werde künftig zwischen der alten Kelterhalle – dem heutigen Kindergarten neben der Merian-Schule – und der neuen Kelterhalle mit Winzerrast beim Winzerkeller, stehen.

In der Vorlage verweist die Verwaltung zudem darauf, dass es an dieser Stelle eine wichtige Rad- und Fußwegverbindung zur Weinstadt Rauenberg und ins Angelbachtal gebe. "Der Bereich zeichnet sich durch eine hohe und sehr beliebte Freizeitnutzung aus", erklärte die Stadtverwaltung weiter.

Die Stadt Wiesloch hatte die hölzerne Presse 1982 erworben, die in Größe und Art mit der Presse vergleichbar war, die einst im Zehntkeller des ehemaligen Wieslocher Schlosses stand.

Weil die Presse zunächst ungeschützt der Witterung ausgesetzt war, übernahm die Bürgerstiftung "Kunst für Wiesloch" im Jahr 2007 die Sanierung der Holzkonstruktion, die aus einem großen Eichenstamm besteht. Ebenso wie eine Dachkonstruktion, die die Kelter vor Verwitterung schützen soll.