Wiesloch. (hds) Es war ein Besuch der besonderen Art aus der portugiesischen Partnerstadt Amarante. Bei dem viertägigen Aufenthalt in und rund um Wiesloch standen Themen der Inklusion im Vordergrund. Das "Zentrum für Aktivitäten und Inklusion" in Amarante weilte mit einer 13-köpfigen Delegation, darunter auch sechs Patienten der Einrichtung, in der Weinstadt.

Eine der Anlaufstationen war die Kurpfalz-Werkstatt der Lebenshilfe, dort wurden die portugiesischen Gäste von David Schloz, Mitglied der Geschäftsführung, begrüßt. Er hieß unter anderem Rui Chantre, den Vorsitzenden des Verwaltungsrats von der portugiesischen Einrichtung willkommen, ebenso weitere Vertreterinnen und Vertreter sowie den Vizebürgermeister von Amarante, Jorge Ricardo. Mit dabei war auch der Gründer von des Zentrums für Aktivitäten und Inklusion, Antonio Pinto Monteiro, außerdem Kunden, die in der dortigen Werkstatt Produkte anfertigen lassen.

Auch Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann hatte es sich nicht nehmen lassen, mit dabei zu sein. Bereits tags zuvor hatte er die Gäste bei einem kleinen Empfang im Rathaus begrüßt. In der Kurpfalz-Werkstatt, die 1997 gegründet worden war, stand viel Information und eine ausgiebige Führung auf dem Programm, durchgeführt vom Werkstatt-Leiter Christian Daub.

Er berichtete über die angebotenen Programme und gab einen Einblick in die Arbeitsweise. Den Part der Übersetzerin übernahm die in Wiesloch lebende Künstlerin Francisca do Nascimento Ohlsen, eine gebürtige Brasilianerin. Es gab Interessantes zu sehen und zu hören und vielleicht wurde der Grundstein für einen Gegenbesuch in Portugal gelegt. Seitens der Stadt war das Programm von und Annegret Koppert (Vereinsbüro) organisiert worden.

Und es war nicht nur der Besuch in der Werkstatt selbst, der anstand. In der Tom-Mutters-Schule, dem privaten Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, wurde vorbeigeschaut, ein Besuch der Heidelberger Altstadt war ebenso Bestandteil des Besuchs wie auch eine Wanderung durch die Weinberge, verbunden mit einem Abstecher in einem Lokal.

Am Samstag wurden Teile der Amarante-Delegation noch in einer Wieslocher Eisdiele gesichtet. "Hier ist das Wetter besser als bei uns zu Hause", war dort zu hören. Am heutigen Montag geht es wieder heimwärts in Richtung Portugal – dies mit vielen Eindrücken von dem Besuch in der Region im Reisegepäck.