Wiesloch. (kbw) Schwerkranken und sterbenden Menschen die Angst nehmen – für Kirsten Karran, Leiterin des Hospiz Agape in Wiesloch, ist dies ein entscheidender Teil der Arbeit ihres Teams. Erfahre ein Patient, dass er "austherapiert" und nun auf palliative Medizin und Pflege angewiesen ist, sei dies eine kaum tragbare Last. Hinzu kämen Fragen. "Was kommt auf mich zu? Wie lange habe ich noch? Werde ich Schmerzen haben?" Das seien nur einige der Fragen, mit denen sich die Betroffenen konfrontiert sehen.

Für Menschen, die nach einer einschneidenden Diagnose besondere Unterstützung brauchen, jedoch in ihrem Wohnumfeld bleiben können und wollen, soll nun eine neue Abteilung im Hospiz einen neuen Anlaufpunkt bieten. In einer Feierstunde mit vielen Gästen wurde ein neues Tageshospiz eröffnet – erst das zweite in Baden-Württemberg und das 19. in ganz Deutschland, wie Ute Epple vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband vor Augen führte.

In Deutschland steckten die Tageshospize, obwohl ein wichtiger Versorgungspfeiler, noch in den Kinderschuhen. Verbreiteter seien sie in den USA, im Vereinigten Königreich und in Irland.

Patienten können an einem oder mehreren Tagen pro Woche Betreuung im Tageshospiz finden, acht Plätze werden angeboten. Die Einrichtung befindet sich im Erdgeschoss der Heidelberger Straße 9, ein Stockwerk darüber liegt das stationäre Hospiz.

"Das Leben leben" ist das Motto des Tageshospizes. Die Gäste und das Team bewegen sich in hellen Räumen. Es gibt eine große Küche, einen Kreativraum mit Möglichkeiten, sich künstlerisch und musikalisch zu betätigen, Arztzimmer und mehr. Die Patienten können aus verschiedenen Angeboten wie Musiktherapie, Kunsttherapie oder Therapien mit Tieren wählen. Von 8 bis 16 Uhr können die Gäste kommen.

Zu 95 Prozent tragen dies die Krankenkassen, zu fünf Prozent der Förderverein Hospiz Agape, heißt es in einer Broschüre des Tageshospizes. Als das Herzstück der Einrichtung gilt der lichtdurchflutete Wintergarten, dort fand auch die Feierstunde statt. "Der Wintergarten steht symbolisch für den Gedanken der Palliativmedizin", hob Karran hervor. Der Begriff komme von dem lateinischen Wort "palliare", für "ummanteln" oder "abschirmen". Auch die Glasscheiben des Wintergartens hielten Lärm und Wind draußen, nur das Gute – das Licht – ließen sie herein. Der Wintergarten ist ganzjährig nutzbar.

Bevor er die symbolische Schlüsselübergabe vornahm – er überreichte einen Hefezopf in der Form eines Hausschlüssels" – blickte Architekt Martin Vorfelder auf den Entstehungsprozess des Tageshospizes zurück. Ende 2021 seien die ersten Gespräche über den Einzug der Abteilung ins Erdgeschoss geführt worden. Zuvor wurden die Räume vom evangelischen Dekanat, dem Schuldekanat und der Erwachsenenbildung genutzt. "Das Ziel war es, trotz der neuen Nutzung so wenig wie möglich in die Baustruktur einzugreifen", hob er hervor.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann sprach ein Grußwort und hob die herausragende Rolle von Kirsten Karran hervor, mit der die Einrichtung stehe und falle. Sein Reilinger Amtskollege Stefan Weisbrod, gleichzeitig Geschäftsführer des Hospiz Agape, dankte den vielen Unterstützern, allen voran dem Förderverein, der in den 16 Jahren des Bestehens insgesamt 2,3 Millionen Euro gespendet habe.

Seitens des Fördervereins betonte Peter Schäfer die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Aufgabe, die die Hospize übernehmen. "Es betrifft jede Altersgruppe", sagte er. Zwischen Krankheit und Sterben gebe es einen großen Unterschied. In einer alternden Gesellschaft sei häufig das Bild des rüstigen Rentners zu sehen, der in Zeiten medizinischen Fortschritts lange unabhängig lebt. Andererseits stoße die Medizin aber immer noch an Grenzen. Die Aufgabe der Hospize sei es, die Patienten und auch ihre Angehörigen zu entlasten.

"Ich könnte das nicht" sei ein Satz, den sie und ihre Kolleginnen und Kollegen häufig hören, wenn sie von ihrer Arbeit erzählen, berichtete Pflegedienstleiterin Johanna Helfrich. Zu sagen, dass die Arbeit Spaß macht, wirke befremdlich. Sie sei aber oft bereichernd und sinnstiftend.

Mancher Beschäftigte in der Palliativpflege lebe vielleicht bewusster, weil er wisse, wie überraschend das Sterben und der Tod das Leben auf den Kopf stellen können. Für sie und das Team gehe es darum, ohne Kompromisse eine verlässliche Stütze für die Menschen im Tageshospiz zu sein, und sie so wahrzunehmen wie sie sind.