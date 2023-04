Wiesloch. (hds) Comics als Mittel, Geschichte aufzuarbeiten, kritische Zeichnungen und Texte anstatt nur Klamauk? FDP-Stadtrat Thorsten Krings, bekennender Comic-Fan, hat hierzu im Rahmen der "Wochen gegen Rassismus" in Wiesloch unter der Überschrift "Comics gegen das Vergessen" Einblicke vermittelt. Frei nach dem Motto "Ein Bild kann mehr ausdrücken als ein ganzer Roman" arbeitete er im Bürgersaal des Alten Rathauses die noch relativ kurze Geschichte von Comics auf, die sich mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigen.

"In Deutschland hinken wir noch etwas hinterher", analysierte er, das habe anfänglich wohl noch am kurzen Abstand zu den Schrecken der eigenen Geschichte gelegen haben. Ein echter Durchbruch gelang Art Spiegelman mit "Maus": Der amerikanische Comicautor verarbeitete in den achtziger Jahren die Holocaust-Erfahrungen seines Vaters. In schwarz-weiß gehalten, stellt der Comic die Juden als Mäuse, die SS-Schergen als Katzen dar. Die Kritik war teilweise heftig, an dieser Darstellungsart und weil Spiegelman Nazi-Embleme genutzt hatte. Mehrfach wurde die düstere Geschichte, so in den USA geschehen, aus dem Schulunterricht verbannt. 1992 erhielt Spiegelman als erster Comicautor für "Maus" den Pulitzer-Preis. Fast 30 Jahre später gilt als weitgehend unbestritten, dass sich auch Comics mit so sensiblen Themen wie dem Völkermord an den Juden beschäftigen dürfen.

"Vor vielen Jahren wurde dies alles noch totgeschwiegen, jetzt sind wir auch hier auf dem richtigen Weg", so Krings. Die Szene beschränke sich nicht auf Ritter-Abenteuer wie "Sigurd" oder heitere Krimis wie die um Detektiv "Nick Knatterton". Aktuelles Beispiel: "Gerda und Kurt". Der Walldorfer Kurt Klein, der 1937 vor den Nazis in die USA floh, kehrte als Mitglied der US-Armee nach Deutschland zurück und traf 1945 seine spätere Ehefrau Gerda, die mit anderen KZ-Häftlingen auf einen Todesmarsch geschickt worden war. Rettung in letzter Sekunde: Dies alles wird nun zeichnerisch umgesetzt und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Die Zeichnerin ist Raissa Chikh, gesteuert wird das Projekt vom Wieslocher Diplom-Psychologen Wolfgang Widder, der auch schon eine "biografische Skizze" zu Klein verfasst hat.

Aber Krings richtete seinen Blick auch in die fernere Geschichte und in andere Länder. Der Belgier Hergé (1907–1983) schrieb ...