Wiesloch. (hds) Beim "Christmas-Singen" der Bertha-Benz-Realschule im Event-Zelt am Marktplatz herrschte beste Stimmung und die Anwesenden stimmten mit großer Freude ein. Viele waren gekommen, um weihnachtliche Melodien und Lieder zu hören und auch zu singen. "Wir haben eigens ein kleines Büchlein mit all unseren heutigen Titeln zusammengestellt", so Lehrerin Verena Elfner bei der Begrüßung;

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote