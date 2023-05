Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Für die vielen Verkehrsteilnehmer in Wiesloch zeichnet sich ein Silberstreifen am Horizont ab. Denn einige Baustellen, die über fast das ganze Stadtgebiet verteilt sind, werden alsbald fertiggestellt sein. Wie Anja Dahner vom Tiefbauamt im Ausschuss für Technik und Umwelt berichtete, sollen die Arbeiten in der Hauptstraße zwischen