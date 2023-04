Von Anton Rieger

Wiesloch. Bei regnerischem Wetter ist am vergangenen Sonntag ein Jubiläum gefeiert worden: Der Wieslocher Stadtlauf ging zum 30. Mal an den Start. Rund 1000 Läuferinnen und Läufer starteten am Gerbersruhpark, um dann die Zehn-Kilometer-Strecke durch ganz Wiesloch zu absolvieren. Vom Start aus zog sich die Strecke einmal um den Dämmelwald herum und durch die Innenstadt Wieslochs. Das Ziel war das Stadion.

Bereits in der Ankündigung des Stadtlaufs durch die TSG Wiesloch war vom Stadtlauf als einem "typischen Volkslauf" die Rede gewesen. So rechneten die Veranstalter mit einem bunt gemischten Teilnehmerfeld verschiedener Altersklassen und Geschlechter.

Diese Annahme bestätigte sich spätestens kurz vor Beginn, als junge und alte, männliche und weibliche sowie professionelle und hobbymäßige Sportlerinnen und Sportler an der Startlinie zusammenkamen. Viele Anwesende nahmen die Veranstaltung als sehr vielfältig wahr. "Es ist schön, dass jeder hier mitmacht. Nicht nur Leute aus der Läuferszene, sondern auch die, die seltener die Joggingschuhe aus dem Schrank holen", beschrieb ein Läufer des VFB Wiesloch das Geschehen.

Mit dabei: Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Foto: Pfeifer

Ein Einzelsportler freute sich über viele bekannte Gesichter aus der Stadt und ebenso kurzfristige Teilnahmen: "Ich glaube, die ganze Gegend ist da. Es ist schön zu sehen, wer auch spontan noch gekommen ist". Die TSG nahm Anmeldungen noch bis kurz vor dem Startschuss an.

Nachdem die zahllosen Sportlerinnen und Sportler gestartet waren, galt es, die zehn Kilometer zurückzulegen. Streckenposten markierten dabei den Weg, der zuvor eigens von der Straßenverkehrsbehörde für den Stadtlauf abgesperrt worden war. Rund um den Gerbersruhpark und das Stadion hatten sich außerdem viele Personen zusammengefunden, die die Teilnehmenden anfeuerten, ganz egal, ob man sich kannte oder nicht.

Schnellste Frau war Fabienne Königstein. Foto: Pfeifer

Wer die letzten Meter über die Laufbahn am Stadion geschafft hatte, wurde von den dort Wartenden empfangen. Sowohl auf der Strecke als auch im Ziel wurden von der Organisation Getränke in Mehrwegbechern zur Verfügung gestellt. Das Deutsche Rote Kreuz begleitete die Veranstaltung und war mit einem Rettungswagen vor Ort, der jedoch nicht benötigt wurde.