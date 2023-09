Wiesloch-Baiertal. (hds) Mit dem lautstarken Einzug der Kerweborschde, begleitet vom Musikverein, startete am Samstag pünktlich um 17 Uhr auf dem Festplatz an der Etten-Leur-Halle die "Briggehossler Kerwe". Von der aufgebauten "Brücke" läuteten sie das fröhliche Treiben ein und in Baiertal begann ein dreitägiger Feiermarathon. Mit dabei auch Weinhoheit Jennifer Menrath, begleitet von der Prinzessin Anna-Lisa Müller.

Ortsvorsteher Michael Glaser übergab den Schlüssel an die Bürgermeister auf Zeit, Sven Schmidt und Christian Kutschnik, ehe dann der Wieslocher OB Dirk Elkemann zur Tat schritt und mit nur einem gezielten Schlag das Freibier anschlug. Ortsvorsteher Glaser lobte das Organisationsteam. "Ihr habt im Vergleich zum Vorjahr noch einen draufgesetzt." Zuvor war noch eine Gedenkminute für die vor mehr als einer Woche in der Innenstadt getöteten 30-Jährigen eingelegt worden.

Mit nur einem Schlag von OB Dirk Elkemann saß der Zapfhahn für das Freibierfass. Foto: hds

Bereits vor dem offiziellen Startschuss am späteren Nachmittag nutzten vor allem jüngere Besucher die Gelegenheit, das Angebot auf dem Festplatz zu testen. Ob Karussell für die Knirpse oder eine waghalsige, schwingende Fahrt in luftige Höhen – das Angebot war und ist bis zum heutigen Montag vielfältig.

Zwischenzeitlich hatten auch immer mehr Erwachsene den Weg in Richtung Festplatz gefunden, mit dabei auch die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Staab. Der Stadtteilverein hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um für alle etwas zu bieten und dies mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Baiertaler Vereine.

Die Fahrgeschäfte lockten viele Mitfahrer an. Foto: hds

Am Abend spielten Paule Panthers Groove Club auf, begleitet on einem begeisterten Publikum. Der gestrige Sonntag stand ganz im Zeichen des Kerweumzugs und dem ökumenischen Gottesdienst sowie einem Platzkonzert des Musikvereins. Am heutigen Montag steht ab 14 Uhr der Seniorennachmittag an, eine Kinderdisco wird es geben und es kann gebastelt werden, ehe dann am frühen Abend die Kerweschlumbl beerdigt wird. Zum Ausklang tritt dann ab 19 Uhr die "Zap-Gang" auf.