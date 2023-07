Südwestlich der katholischen Kirche St. Gallus in Baiertal, an der Wieslocher Straße, befindet sich das 6700 Quadratmeter große Areal einer ehemaligen Gärtnerei. Wo bislang Fledermäuse jagen und exotische Gehölze zu finden sind, will ein ortsansässiger Bauunternehmer 39 Wohneinheiten in Ketten-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern schaffen. Foto: Helmut Pfeifer