Wiesloch. (kbw) Wer von Norden her nach Wiesloch fahren will, muss weiterhin Umwege in Kauf nehmen: Die Überführungsbrücke von der B3 bei der Ausfahrt Wiesloch-Nord auf die Landesstraße L594 wird derzeit saniert und ist seit Juni gesperrt – und wird es anders als geplant auch noch bis Mitte Dezember sein. Der Verkehr wird solange über die Abfahrt Wiesloch-West umgeleitet.

Ursprünglich sollte die Brücke bis Ende Oktober gesperrt bleiben, die Bauzeit wurde aber schon einmal verlängert, bis Ende November. Wie das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe nun mitteilt, wird die Freigabe für den Verkehr nochmals um zwei Wochen verschoben – weil es Lieferschwierigkeiten bei den für die Fertigstellung nötigen Schutzplanken gibt.

Wer dieser Tage an der Baustelle vorbeifährt, sieht, dass die Fahrbahn auf der Brücke wieder asphaltiert ist. Die Schutzplanken seien für die Verkehrssicherheit aber essenziell, schreibt das Regierungspräsidium. Sie sollten in den nächsten zwei Wochen geliefert und montiert werden. Grund für die vorherige Verzögerung waren nach Angaben des Regierungspräsidiums "unvorhersehbar große Schäden".

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurden die Übergangskonstruktionen des Brückenbauwerks komplett ausgetauscht. Es handelt sich dabei um Stahlkonstruktionen, die das Ausdehnen der Brücke bei Wärme und das Zusammenziehen bei Kälte gewährleisten.

Diese seien in die Jahre gekommen und stark beschädigt, hieß es vom Regierungspräsidium. Im Zuge des Austauschs wurde auch die Brückenkappe teilweise saniert und der Fahrbahnbelag komplett erneuert. Die Brücke wurde im Jahr 1973 erbaut und hat eine Länge von rund 100 Metern. Die Kosten der Maßnahme beliefen sich auf rund 500.000 Euro.