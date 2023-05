Wiesloch. (kbw) Verkehrsteilnehmer, die Anfang der kommenden Wiesloch verlassen oder ansteuern wollen, müssen sich auf Umwege einstellen. Der Rhein-Neckar-Kreis lässt derzeit die Leitplanken an der Bundesstraße B3 und ihren Auf- und Abfahrten umrüsten. Von Dienstag auf Mittwoch, 30. und 31. Mai, sind die Arbeiten an den Verbindungen der B3 zur Parkstraße geplant. Während der Montage der neuen Planken müssen Auf- und Abfahrt jeweils voll gesperrt werden.

Der Kreis weist darauf hin, dass Auf- und Abfahrten niemals gleichzeitig gesperrt werden sollen, "um die Umleitungsstrecken stets auf eine Minimum zu beschränken". Der Plan für die Arbeiten sei vorläufig und könne sich noch ändern. Das beauftragte Unternehmen arbeite mit großem Engagement daran, die Streckenabschnitte im angegebenen Zeitraum zu bearbeiten. Allerdings seien die Bodenverhältnisse nicht überall identisch, wodurch das Ziehen und Rammen der neuen Schutzplankenpfosten nicht immer mit derselben Geschwindigkeit vonstattengehen könne. Vom 1. bis 9. Juni sind noch Arbeiten an der Kreisstraße K4156 bei Nußloch und vom 12. bis 16. Juni an der Kreisstraße K4155 bei Leimen geplant. Die Umrüstungen an der B 3 selbst haben zwischen Leimen und Wiesloch bereits stattgefunden.