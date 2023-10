Wiesloch. (seb) Die Qualmwolke war weithin zu sehen und der Knall, als auch noch ein Reifen platzte, sehr laut: Am Montag gegen 13.30 Uhr geriet in Wiesloch ein Lastwagen auf der Baustelle fürs neue Wohngebiet "Quartier am Bach" in Brand. Die Ursache: Das auslaufende Hydrauliköl kam in Kontakt mit einem erhitzten Fahrzeugteil und entzündete sich so. Verletzt wurde nach RNZ-Informationen niemand.

Wie von der Wieslocher Feuerwehr zu erfahren war, waren vier Autos und 15 Einsatzkräfte aus Wiesloch und ein Auto mit neun Personen aus Frauenweiler für die Brandbekämpfung im Einsatz. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand der Laster bereits in Vollbrand. Das Fahrzeug wurde zerstört, obwohl die Einsatzkräfte unter Atemschutz und mit zwei Strahlrohren gegen die Flammen vorgingen.

Durch Feuer und Brandbekämpfung könnten Schadstoffe in den nahen Bach gelangen, daher wurde die Wasserrechtsbehörde informiert. Wie die Wieslocher Wehr ergänzend erläuterte, wurden die Einsatzkräfte aus Frauenweiler mit alarmiert, weil die aus Wiesloch wegen der Sperrung in der Ringstraße weitere Wege fahren muss.

Update: Dienstag, 31. Oktober 2023, 11.45 Uhr