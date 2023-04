Von Hans-Joachim Of

Wiesloch. Der Stil verschwand so schnell, wie er aus Seattle entrissen wurde, aber beeinflusste die Rockmusik nachhaltig: Vor 29 Jahren nahm sich Kurt Cobain das Leben. Mit ihm endete nicht nur die Band "Nirvana", sondern implodierte ein ganzes Genre, das als Grunge-Rock in die Geschichte einging. "Pearl Jam", "Soundgarden" oder "Alice In Cains" sind die bekanntesten Gruppen – und natürlich "Nirvana". Drei Jungs aus Boston, die sich "Nervana" nennen und als "The American-Nirvana-Tribute No.1" durch die Welt touren, haben sich auf die Fahnen geschrieben, Spirit, Sound und Gefühl der 1990er Jahre stilgerecht auf die Livebühne zu transportieren. Beim umjubelten Konzert, das am Freitag im sehr gut besuchten Wieslocher Rock- und Pop-Club über die Bühne ging, kam die Band dem Original verdammt nahe.

Seit über einem Jahrzehnt füllt das Trio "Nervana" – das in Wiesloch von einem Gastmusiker unterstützt wurde – mit Frontmann Joseph Maher, Schlagzeuger Steve Kilroy und Bassist Dave Eve, Hallen und Festivalplätze, überzeugt mit bekannten Songs wie "Come As You Are", "Lithium" und natürlich "Smells Like Teen Spirit". So auch in Wiesloch, wo man die Energie, die auch vom "Nirvana"-Album "Nevermind" aus dem Jahre 1991 ausging, in jeder Sekunde spürte. Auffallend auf der Bühne das Albumcover von "In Utero", dem dritten und letzten "Nirvana"-Studioalbum. Es zeigt eine weibliche Figur mit Engelsflügeln und gläserner Haut, sodass man Adern, Muskeln und Knochen erkennen kann. Ein Blickfang.

Der Sound kommt fulminant, druckvoll und raumgreifend aus der Boxengasse und Linkshänder Joseph Maher, mit frappierender Stimmähnlichkeit und Mimik zum Original, agiert mit lässiger Schnoddrigkeit, lässt die Fans in der ersten Reihe mitsingen und grinst dazu. Ruhige Strophen brechen auf brachiale Riffs und Refrains und vereinen das musikalische Psychogramm zu verletzlicher Introvertiertheit und zornigem Ausbruch.

Ästhetik und Image des Grunge wird gebündelt in "Pubertierender Lärm trifft auf Seattle-Punkrock". 30 Jahre "Live and Loud" war also die Devise des langen Abends, der 25 Songs auf der Setliste hatte und auch "All Apologies", "Polly", "Something In The Way" oder "The Man Who Sold The World" beinhaltete. Tatsache ist, dass der Geist der Songs und die Performance stets den Gestus der Verweigerung beinhalten. Man setzte zu ...