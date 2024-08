Wiesloch. (slt) "Ich habe keine Wahl, ich muss meinen Job machen. Aber: Ich lieb’s", sagt Felix Behr vom gleichnamigen Café in Wiesloch lachend. Die Familie backt täglich in der Marktstraße noch immer selbst – mittlerweile in zweiter Generation – und auch, wenn das Thermometer mehr als 30 Grad Celsius anzeigt.

"Wir sind immer in Bewegung, sitzen nie. Ob Teige backen und kneten, die