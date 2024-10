Von Konrad Bülow

Baiertal. Der Alte Friedhof neben der evangelischen Kirche in Baiertal soll erst einmal so bleiben, wie er ist: In seiner Sitzung am Dienstagabend hat sich der Ortschaftsrat gegen Pläne ausgesprochen, die Grünanlage umzugestalten. Vorgesehen war, sie einerseits so aufzuwerten, dass die Allgemeinheit sie besser nutzen kann, andererseits sollte die Hälfte